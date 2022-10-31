Россия уведомила Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле, что, несмотря на приостановку участия в «черноморской зерновой инициативе» продолжит диалог с Турцией и ООН по актуальным вопросам этой сделки, сообщил СКЦ.
«Сегодня утром секретариат ООН собрал все делегации в Совместном координационном центре в формате пленарного заседания. В ходе заседания делегация РФ сообщила, что она продолжит диалог с ООН и делегацией Турции по актуальным вопросам, притом что РФ приостановила на неопределенный срок участие в реализации мероприятий инициативы, в том числе в инспекциях», — говорится в сообщении, пишет eadaily.com.
«Делегация РФ также выразила готовность к дистанционному взаимодействию по вопросам, требующим немедленного решения от СКЦ», — уточнили в центре.
ООН, Турция и Украина утвердили график движения судов по гуманитарному коридору
Делегации ООН, Турции и Украины утвердили на 31 октября график движения 14 судов по морскому гуманитарному коридору. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении представительства всемирной организации в Совместном координационном центре, базирующемся в Стамбуле.
«Делегации Украины, Турции и ООН согласовали план движения на завтра, 31 октября, по морскому гуманитарному коридору 14 судов, в том числе 12 из украинских портов и 2 в украинские порты», — говорится в заявлении.
Делегация России была проинформирована ООН об этом решении.
В СКЦ при этом уточнили, что шесть судов начали движение из портов Украины, но пока не вошли в гуманитарный коридор. Общий груз этих судов составляет 186,4 тыс. тонн продовольствия. Всего в украинских портах и прилегающих к ним водах разрешения на движение ожидает 21 судно с грузом продовольствия общим весом около 700 тысяч тонн. Среди них — судно Всемирной продовольственной программы ООН Ikaria Angel с 30 тыс. тонн пшеницы для удовлетворения потребностей в продовольствии жителей Восточной Африки.
Делегации ООН и Турции в СКЦ договорились также о создании 10 инспекционных команд для проверки в понедельник 40 судов.
«Для продолжения работы „черноморской инициативы“ было предложено делегациям Турции и ООН предоставить 10 команд инспекторов с целью проведения проверок 40 выходящих судов. План инспекций приняла делегация Украины. Делегация РФ была проинформирована», — отмечается в тексте.
Всего в территориальных водах Турции инспекции ожидают 97 судов, идущих с грузом из портов Украины, и 15 судов, направляющихся в порты Украины. Кроме того, 87 судов зарегистрированы для участия в программе в дальнейшем. В воскресенье было проведено 11 инспекций судов, идущих с Украины и прибывших в территориальные воды Турции ранее, в том числе 29 октября. Всего 29 октября пять судов прошли по коридору из портов Украины в территориальные воды Турции с общим грузом 97,4 тыс. тонн продовольствия. В порты Украины 29 октября прошли четыре судна.
Движение судов по морскому гуманитарному коридору в рамках договоренностей по зерну 30 октября не осуществлялось, хотя, как отмечалось выше, шесть судов с грузом вышли из портов Украины, но не вошли пока в морской гуманитарный коридор. Они остаются в украинских территориальных водах.
«Движение по коридору 30 октября не осуществлялось», — говорится в заявлении.
Общий объем продовольствия, экспортированного с Украины с начала работы коридора 1 августа, составил 9 521 645 тонн.
В субботу в Минобороны РФ заявили, что Россия приостанавливает участие в зерновой сделке после теракта в Севастополе против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности зернового коридора, совершенного при участии британских специалистов. Ранее в военном ведомстве сообщили, что киевский режим совершил террористическую атаку, задействовав девять беспилотников и семь автономных морских беспилотных аппаратов. Все они были уничтожены.
В свою очередь министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в субботу заявил, что Россия, в том числе с участием Турции, готова безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тыс. тонн зерновых в ближайшие четыре месяца.