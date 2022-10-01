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Пропала ТВ-башня: объявлена самая «масштабная» кража в мире

Пропала ТВ-башня: объявлена самая «масштабная» кража в мире

В Йемене похитили 60-метровую телекоммуникационную башню. Как сообщают региональные СМИ, огромная вышка бесшумно наклонилась и исчезла ночью.

Никаких камер видеонаблюдения не было установлено. Как грабителям удалось провернуть такую схему, остается загадкой. Есть предположения, что ее перевернули, положили на землю, разобрали и унесли по частям.

Жители города возмущены данным событием, но подошли к ситуации с иронией. В социальных сетях они предложили внести случай в Книгу рекордов Гиннесса как самую большую кражу в мире.

«Рекордсмены» так и не были пойманы. Официальные представители Книги рекордов Гиннесса никак не прокомментировали ситуацию и не заявили о своем желании документировать этот рекорд.
  • Сегодня, 09:04
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