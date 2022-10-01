В Йемене похитили 60-метровую телекоммуникационную башню. Как сообщают региональные СМИ, огромная вышка бесшумно наклонилась и исчезла ночью.
Никаких камер видеонаблюдения не было установлено. Как грабителям удалось провернуть такую схему, остается загадкой. Есть предположения, что ее перевернули, положили на землю, разобрали и унесли по частям.
Жители города возмущены данным событием, но подошли к ситуации с иронией. В социальных сетях они предложили внести случай в Книгу рекордов Гиннесса как самую большую кражу в мире.
«Рекордсмены» так и не были пойманы. Официальные представители Книги рекордов Гиннесса никак не прокомментировали ситуацию и не заявили о своем желании документировать этот рекорд.