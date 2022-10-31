Дискуссии с властями Молдовы в контексте второго обзора программы Республики Молдова, финансируемой МВФ посредством механизмов кредитования ECF (Расширенный механизм кредитования) и EFF (Механизм расширенного финансирования) проведет в Кишиневе миссия Международного валютного фонда (МВФ), возглавляемая Рубеном Атояном.
Представители МВФ пробудут в Молдове с 31 октября по 11 ноября 2022 года, сообщается на официальной странице структуры, сообщает sputniknews.ru.
"Основные задачи миссии – обсуждение общих контуров государственного бюджета на 2023 год на этапе подготовки, оценка макроэкономических перспектив и рисков, а также отслеживание хода выполнения программных обязательств", - говорится в пресс-релизе МВФ.
В декабре 2021 года МВФ утвердил 40-месячную программу для Молдовы, в мае 2022 года общий объём кредитования был увеличен до около 826 миллионов долларов США, из которых 258 миллионов долларов уже перечислены. Финансирование посредством Расширенных кредитных механизмов (ECF) осуществляется по нулевой процентной ставке со льготным периодом в 5,5 лет и окончательным сроком погашения в 10 лет, а финансирование посредством Расширенных механизмов финансирования (EFF) предусматривает процентную ставку, равную базовой ставке Специальных прав заимствований, срок погашения в 10 лет и льготный период в четыре с половиной года.
МВФ предоставляет Молдове техническую помощь в ряде областей, включая управление налогово-бюджетной сферой, государственные расходы, налоговые и таможенные вопросы, систему учета в денежно-кредитной сфере, банковский надзор, денежно-кредитную политику/организацию работы центрального банка, а также в различных областях статистики.
Республика Молдова вступила в МВФ 12 августа 1992 года. В настоящее время должность постоянного представителя МВФ в Молдове занимает Роджерс Чавани, миссию, ответственной за Молдову в МВФ, возглавляет Рубен Атоян. sputniknews.ru