На полигоне близ Нова-Деба на юго-востоке Польши начались совместные военные учения вооруженных сил стран Вышеградской группы (V4) под кодовым названием «Пума-22».
В учениях, которые продлятся до 9 ноября, принимают участие почти 2 тысяч военнослужащих. В дополнение к чехам, полякам, венграм и словакам, на «Пуме-22» также присутствуют союзные войска из Соединенных Штатов и Великобритании, сообщает eadaily.com
«Американцы и британцы остаются в Подкарпатском воеводстве на юго-востоке Польши из-за ситуации на Украине», — уточнил польскому информационному агентству PAP представитель 18-й польской механизированной дивизии Пшемыслав Липчинский.
«Пума-22» — это учения сухопутных войск, в основном, бронетанковых и механизированных подразделений, но также артиллерии, саперов, подразделений противовоздушной обороны и разведки. Параллельно с тактическими маневрами также проводятся командные учения. По словам Липчинского, целью учений является улучшение возможностей взаимодействия войск, и проверка способности союзников планировать, организовывать и выполнять тактические операции.
Как отметил Липчинский, учения этого года «будут иметь несколько иной характер и сценарий», чем предыдущие, поскольку отныне они также будут опираться на опыт и уроки, извлеченные из войны на Украине.
Скоро бригады 18-й механизированной дивизии станут польскими подразделениями, которые будут оснащены американскими танками «Абрамс», южнокорейскими ракетно-артиллерийскими комплексами K239 Chunmu и самоходными орудиями K9 в рамках продолжающейся модернизации польской армии. Последнее время для своей армии поляки заказывают вооружения явно превосходящие по количеству и качеству потребности их национальной обороны.