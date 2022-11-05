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Американский самолет «Судного дня» прилетел на испанскую авиабазу

Американский самолет «Судного дня» прилетел на испанскую авиабазу

Американский самолет «Судного дня» Boeing E-6 Mercury прибыл на испанскую авиабазу Рота. Соответствующие данные появились на сайте Flightradar.

Данный самолет предназначен для обеспечения резервной системы связи с атомными подводными лодками ВМС США, несущими баллистические ракеты. Также он используется в качестве воздушного командного поста объединенного стратегического командования вооруженных сил страны, передает lenta.ru.

Согласно данным сервиса, самолет приземлился в Испании утром 5 ноября. Цель его прибытия неизвестна. Также уточняется, что до этого Boeing E-6 Mercury прилетал в Испанию минувшим летом.

Этот самолет является воздушной штаб-квартирой объединенного стратегического командования ВМС США. Также с его помощью осуществляется связь с американскими атомными субмаринами, несущими баллистические ракеты.

Boeing Е-6 Mercury был создан на базе пассажирского лайнера Boeing 707-320. Он стоит на вооружение ВМС США с 1989 года. В 1997 году самолет был модернизирован.

Сейчас он оснащен автоматизированным комплексом управления пусками межконтинентальных баллистических ракет, приемной аппаратурой слежения в чрезвычайных ситуациях и бортовым многоканальным терминалом спутниковой системы связи "Милстар"

Ранее у северных границ России заметили крупный стратегический разведывательный самолет ВВС США . Flightradar зафиксировал Boeing RC-135W недалеко от Мурманска.
  • Сегодня, 11:49
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