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Нацбанк Молдовы запретил операции с криптовалютой

Нацбанк Молдовы запретил операции с криптовалютой

Операции с криптовалютами, считают в Нацбанке РМ, создают высокий риск вовлечения в операции отмывания денег и финансирования терроризма.

Нацбанк запретил молдавским поставщикам платежных услуг обслуживать и выступать посредниками в финансовых операциях, связанных с торговлей криптовалютой. Соответствующее письмо НБМ опубликовал платежный сервис Bpay.

В Нацбанке считают, что доступность рынка виртуальной валюты, волатильность криптовалют, отсутствие надлежащей безопасности, регулирования и надзора за транзакциями и возможность для инвесторов оставаться анонимными создает потенциальные риски, в том числе для физических лиц, передает bloknot-moldova.ru.

Также операции с криптовалютами, считают в Нацбанке Молдовы, создают высокий риск вовлечения в операции отмывания денег и финансирования терроризма.

Ранее Национальный банк Молдовы (НБМ) повысил прогноз инфляции на текущий год. По данным ведомства, годовой уровень инфляции достигнет максимума уже в текущем III квартале. Очередной Обзор инфляции, утвержденный Исполкомом НБМ, будет представлен на следующей неделе.

Как отмечают в НБМ, годовой уровень инфляции увеличился с 22,2% в марте до 31,8% в июне. Ускорение цен было обусловлено ростом международных и региональных котировок на продукты питания и энергоресурсы, что привело к росту цен на внутреннем рынке, как товаров, так и услуг. Корректировка тарифов на газ, тепловую и электроэнергию, рост цен на топливо, а также поступательная динамика зарплаты увеличили расходы экономических агентов, что постепенно отразилось на ценах.

bloknot-moldova.ru
  • Сегодня, 17:55
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