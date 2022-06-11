Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен провела телефонный разговор с президентом Молдовы Майей Санду. Они обсудили энергетическую ситуацию в стране и пути преодоления кризиса. Об этом глава Еврокомиссии сообщила в своем Twitter, передает tv8.md.
«Хороший разговор с президентом Майей Санду. Обсудили тяжелую энергетическую ситуацию в Молдове. Мы работаем над дополнительной поддержкой, чтобы помочь Молдове решить неотложные проблемы с нехваткой газа и электричества», — написала Урсула фон дер Ляйен.
При этом она добавила, что на следующей неделе совершит рабочий визит в Молдову и встретится с президентом страны Майей Санду.
На этой неделе глава государства обсудила возникший в Молдове энергетический кризис с премьер-министром Румынии Николае Чукэ. Она поблагодарила Бухарест за поставки электроэнергии в нашу страну и выразила надежду, что Румыния сможет увеличить их объемы.