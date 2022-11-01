Каждый день для ребёнка – новая история, которую он переживает, максимально погружаясь во всё происходящие вокруг него процессы. Однако дети не всегда понимают, что может произойти во время познания окружающего мира.
Только в этом году по причине детской шалости с огнём произошло 16 пожаров, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Сотрудники ГУпЧС ещё раз обращаются к родителям, дедушкам, бабушкам:
🔺 не оставляйте несовершеннолетних без присмотра, 🔺 учите их безопасному поведению в быту, 🔺 рассказывайте – что такое хорошо и что такое плохо.
Беспечность взрослых в вопросах воспитания детей может привести к необратимым последствиям!