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В этом году в Приднестровье по причине детской шалости с огнём произошло 16 пожаров

В этом году в Приднестровье по причине детской шалости с огнём произошло 16 пожаров

Каждый день для ребёнка – новая история, которую он переживает, максимально погружаясь во всё происходящие вокруг него процессы. Однако дети не всегда понимают, что может произойти во время познания окружающего мира.

Только в этом году по причине детской шалости с огнём произошло 16 пожаров, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Сотрудники ГУпЧС ещё раз обращаются к родителям, дедушкам, бабушкам:

🔺 не оставляйте несовершеннолетних без присмотра,
🔺 учите их безопасному поведению в быту,
🔺 рассказывайте – что такое хорошо и что такое плохо.

Беспечность взрослых в вопросах воспитания детей может привести к необратимым последствиям!

  • Сегодня, 11:13
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