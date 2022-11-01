Dnestr.TV

 
0

К селу Роги строят новую бетонную дорогу

К селу Роги строят новую бетонную дорогу

Бетонку строят на месте дороги с песчано-гравийным покрытием. Протяженность участка от трассы Тирасполь-Каменка до села – чуть больше двух километров. В этом году выполнят работы на участке протяженностью 1 км.

Работы здесь в активной фазе. Объект посетил глава госадминистрации Руслан Чабан, передает пресс-служба госадминистрации Дубоссар.

В выездном совещании приняли участие заместитель председателя Совета народных депутатов Владислав Келюх и руководитель ГУП «Дубоссарский ДЭУ» Сергей Шкляев.

Сергей Шкляев сообщил, что запланированные работы в ходе первого этапа строительства бетонной дороги к селу планируется завершить в течение ноября:

«Общий объем работ на этот год – это 7000 квадратных метров. На данный момент выполнено уже 70% от запланированного объема. Толщина бетонного полотна составляет 16 см».

Руслан Чабан отметил, что темпы работ высокие:

«На следующий год работы здесь будут выполнены в полном объеме. Состояние дороги, ведущей к селу, давно требовало ремонта. Каждый раз здесь работала техника по профилированию покрытия, но ситуация менялась ненадолго. В этом году объект удалось включить в программу. Ремонт здесь выполняется поэтапно – по аналогии со строительством бетонной дороги к селу Цыбулевка, где работы велись в три этапа и в этом году полностью завершились».

Глава госадминистрации подчеркнул, что в Дубоссарах активно реализуется практика строительства бетонных дорог.

«Все материалы местного производства, что положительно сказывается на цене и позволяет выполнить больший объем работ. Повторюсь, что в этом году закончили строительство дороги от трассы Тирасполь-Каменка к селу Цыбулевка, где сделали также ремонт остановочного павильона и организовали парковочную площадку.

В этом году выполнено также строительство новых бетонных дорог по улице Сорокина и по улице Короленко – от ее пересечения с улицей Шишкина до пересечения с улицей Космонавтов. Эти участки распложены под уклоном, и каждый раз их сильно размывало потоками ливневых вод.

Конечно, в городе и в селах района, еще много участков, которые требуют ремонта. Будем продолжать работу в этом направлении», — резюмировал Руслан Чабан.
dubossary.ru
  • Сегодня, 11:27
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Бендерах прошла Церемония прощания и захоронения прах ...
  • Отчётно-выборная конференция общественной организации « ...
  • Украина закроет таможенные пункты на границе с Молдавие ...
  • Сообщение Посольства России в Молдове
  • На 91-м году ушёл из жизни Заслуженный работник культур ...
  • Компания Moldovagaz вошла в «десятку» сверхдоходных ком ...
  • Тринадцать стран ЕС нарастили импорт товаров из России
  • Министр экономразвития ПМР Оболоник: Мы на грани гумани ...
  • Вадим Чебан рассказал, сколько газа Молдове потребуется ...
  • Глава Moldovagaz ответил на заявление Тирасполя о наруш ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Бендерах прошла Церемония прощания и захоронения прах ...
  • Отчётно-выборная конференция общественной организации « ...
  • Украина закроет таможенные пункты на границе с Молдавие ...
  • Сообщение Посольства России в Молдове
  • На 91-м году ушёл из жизни Заслуженный работник культур ...
  • Компания Moldovagaz вошла в «десятку» сверхдоходных ком ...
  • Тринадцать стран ЕС нарастили импорт товаров из России
  • Министр экономразвития ПМР Оболоник: Мы на грани гумани ...
  • Вадим Чебан рассказал, сколько газа Молдове потребуется ...
  • Глава Moldovagaz ответил на заявление Тирасполя о наруш ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна