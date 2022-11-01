Бетонку строят на месте дороги с песчано-гравийным покрытием. Протяженность участка от трассы Тирасполь-Каменка до села – чуть больше двух километров. В этом году выполнят работы на участке протяженностью 1 км.
Работы здесь в активной фазе. Объект посетил глава госадминистрации Руслан Чабан, передает пресс-служба госадминистрации Дубоссар.
В выездном совещании приняли участие заместитель председателя Совета народных депутатов Владислав Келюх и руководитель ГУП «Дубоссарский ДЭУ» Сергей Шкляев.
Сергей Шкляев сообщил, что запланированные работы в ходе первого этапа строительства бетонной дороги к селу планируется завершить в течение ноября:
«Общий объем работ на этот год – это 7000 квадратных метров. На данный момент выполнено уже 70% от запланированного объема. Толщина бетонного полотна составляет 16 см».
Руслан Чабан отметил, что темпы работ высокие:
«На следующий год работы здесь будут выполнены в полном объеме. Состояние дороги, ведущей к селу, давно требовало ремонта. Каждый раз здесь работала техника по профилированию покрытия, но ситуация менялась ненадолго. В этом году объект удалось включить в программу. Ремонт здесь выполняется поэтапно – по аналогии со строительством бетонной дороги к селу Цыбулевка, где работы велись в три этапа и в этом году полностью завершились».
Глава госадминистрации подчеркнул, что в Дубоссарах активно реализуется практика строительства бетонных дорог.
«Все материалы местного производства, что положительно сказывается на цене и позволяет выполнить больший объем работ. Повторюсь, что в этом году закончили строительство дороги от трассы Тирасполь-Каменка к селу Цыбулевка, где сделали также ремонт остановочного павильона и организовали парковочную площадку.
В этом году выполнено также строительство новых бетонных дорог по улице Сорокина и по улице Короленко – от ее пересечения с улицей Шишкина до пересечения с улицей Космонавтов. Эти участки распложены под уклоном, и каждый раз их сильно размывало потоками ливневых вод.
Конечно, в городе и в селах района, еще много участков, которые требуют ремонта. Будем продолжать работу в этом направлении», — резюмировал Руслан Чабан. dubossary.ru