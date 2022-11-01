В ходе проведенного Президентом селекторного совещания министр экономического развития ПМР Сергей Оболоник проинформировал Главу государства о текущем положении дел в сфере энергетики, отметив, что введенные ограничения способствовали сокращению потребления природного газа до уровня, позволяющего не допустить перерасхода установленных на текущий период «Молдовагаз» лимитов.
В целях экономии приостановлена работа крупных предприятий – ММЗ, РЦК, «Тиротекс» и кирпичного завода. На Молдавской ГРЭС задействован один энергоблок. «Молдавкабель» и «Электромаш» решено перевести на работу в ночные смены. Это связано с тем, что генератор функционирует круглосуточно, а электроэнергия востребована в основном в дневное время. Чтобы не было холостой выработки электроэнергии, решено использовать ее в промышленном секторе ночью. Коллективы предприятий отнеслись к такому решению с пониманием. Этот вариант позволяет не остановить деятельность заводов. Для доставки работников на предприятия выделяют транспорт, сообщает пресс-служба главы государства.
Эффективной мерой экономии стало отключение уличного освещения: в зависимости от востребованности локации и активности движения фонари гаснут в 22:00, 23:00 либо в полночь. Дает результат и уменьшение периода подачи горячей воды (сейчас горячим водоснабжением жилые дома обеспечены с шести часов вечера до девяти утра), а также сокращение на час рабочего дня.
Возвращаясь к теме простаивающих предприятий, обсудили проблематику выпадающих доходов. Этому вопросу будет посвящено отдельное совещание при Президенте. Говорили и о вынужденном сокращении финансирования программ развития. Пока решено не приступать к строительно-ремонтным работам на новых объектах. Деньги выделяются исключительно на завершение того, что начато, и в аварийно-опасных ситуациях.
Главы государственных администраций рассказали об исполнении поручений, связанных с экономией энергоресурсов, на местах. В каждом докладе прозвучала также информация о проведении общереспубликанского субботника. Работы прошли повсеместно. В некоторых городах и районах мероприятия в рамках субботника распределили на три выходных дня. Особое внимание было уделено озеленению. В Тирасполе высадили 800 саженцев деревьев и 450 кустов роз, в Бендерах использовали 1100 единиц посадочного материала, в Слободзейском районе – 1,5 тысячи розовых кустов и 500 деревьев, в Григориопольском – в общей сложности больше тысячи саженцев (половина – розовые кусты), в Дубоссарском – три тысячи единиц, в Рыбницком – шесть тысяч, в Каменском районе укоренили около шестисот молодых деревьев и больше пяти сотен кустов роз. Отмечено, что при активном участии в субботнике горожан и сельчан посадка проходила под контролем специалистов-озеленителей. Уборочные работы продолжаются. Предстоит вывести на полигоны ТБО собранный мусор. Президент выразил благодарность организаторам и участникам общереспубликанского субботника, к которому присоединились десятки тысяч приднестровцев.
На совещании обсуждали и другие вопросы жизнедеятельности государства. Многие из них будут освещены в ходе завтрашней встречи Президента ПМР с главными редакторами двух телевизионных каналов, сообщил Вадим Красносельский, подчеркнув значимость своевременного и полномерного информирования населения о текущем положении дел в стране, сколь бы сложным оно ни было.