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Виталий Игнатьев: Мы предложили России несколько моделей решения газовой проблемы

Виталий Игнатьев: Мы предложили России несколько моделей решения газовой проблемы

В своих обращениях к руководству России и ПАО «Газпром» Приднестровье предложило несколько моделей решения проблем, связанных с сегодняшним газовым кризисом. Об этом в интервью каналу «Россия 24» рассказал министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев, сообщает novostipmr.com.

По его словам, в Тирасполе «ждут реакции РФ, готовности к тому, чтобы проработать оптимальные механизмы выхода из этой сложной ситуации».

Как уточнил Виталий Игнатьев, Приднестровье направило письма Президенту России Владимиру Путину, Администрации Президента России, обеим палатам Федерального Собрания, а также ПАО «Газпром».

Напомним: газовый кризис в ПМР обострился с 1 ноября после того, как АО «Молдовагаз», нарушив условия контракта с российским поставщиком, сократило объем голубого топлива для Приднестровья с 3,9 до 2,3 миллиона кубометров в день.

В республике до 1 декабря было продлено действие чрезвычайного экономического положения, приостановлена работа крупных предприятий, а также введены меры экономии энергоресурсов в социальном секторе.
novostipmr.com
  • Сегодня, 20:34
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