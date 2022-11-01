Агентство США по международному развитию (USAID) предоставит Молдове грант на покупку электроэнергии и реализацию по укреплению энергетической безопасности на общую сумму в 49,5 доллара. Об этом сообщается на странице USAID в социальной сети.
7 ноября 2022, Директор Миссии USAID в Молдове Скотт Хокландер и Министр Финансов Думитру Будянски подписали Поправку к Соглашению о целях развития (DOAG), которая позволит использовать $30 миллионов финансовой помощи, предоставленной Республики Молдова в виде гранта для возмещения расходов на покупку электроэнергии, сообщается на странице USAID в социальной сети.
Одновременно, поправка разблокирует помощь в размере $19,5 миллионов для проектов по укреплению энергетической безопасности Молдовы и снижению зависимости от России.
Также в социальной сети USAID опубликована инфографика о важности экономии электроэнергии в час-пик в Молдове. Инфографика была разработана экспертами проекта USAID Энергетическая безопасность Республики Молдова (MESA), реализуемого Tetra Tech.
По приблизительной оценке, если бы Молдова сократила свое ежедневное потребление электроэнергии всего на 1% в часы пик (7:00 - 10:00 и 17:00 - 22:00), то за месяц страна могла бы сэкономить примерно €1,8 млн, которых хватило бы на выплату 10 909 среднемесячных пенсий.