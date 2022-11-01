Dnestr.TV

 
0

Молдова получит от США 49,5 млн долларов на закупку энергии

Молдова получит от США 49,5 млн долларов на закупку энергии

Агентство США по международному развитию (USAID) предоставит Молдове грант на покупку электроэнергии и реализацию по укреплению энергетической безопасности на общую сумму в 49,5 доллара. Об этом сообщается на странице USAID в социальной сети.

7 ноября 2022, Директор Миссии USAID в Молдове Скотт Хокландер и Министр Финансов Думитру Будянски подписали Поправку к Соглашению о целях развития (DOAG), которая позволит использовать $30 миллионов финансовой помощи, предоставленной Республики Молдова в виде гранта для возмещения расходов на покупку электроэнергии, сообщается на странице USAID в социальной сети.

Одновременно, поправка разблокирует помощь в размере $19,5 миллионов для проектов по укреплению энергетической безопасности Молдовы и снижению зависимости от России.

Также в социальной сети USAID опубликована инфографика о важности экономии электроэнергии в час-пик в Молдове. Инфографика была разработана экспертами проекта USAID Энергетическая безопасность Республики Молдова (MESA), реализуемого Tetra Tech.

По приблизительной оценке, если бы Молдова сократила свое ежедневное потребление электроэнергии всего на 1% в часы пик (7:00 - 10:00 и 17:00 - 22:00), то за месяц страна могла бы сэкономить примерно €1,8 млн, которых хватило бы на выплату 10 909 среднемесячных пенсий.

Молдова получит от США 49,5 млн долларов на закупку энергии
Инфографика: USAID
  • Сегодня, 20:56
  • DTV
  • Просмотров: 8
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Бендерах прошла Церемония прощания и захоронения прах ...
  • Отчётно-выборная конференция общественной организации « ...
  • Украина закроет таможенные пункты на границе с Молдавие ...
  • Сообщение Посольства России в Молдове
  • На 91-м году ушёл из жизни Заслуженный работник культур ...
  • Компания Moldovagaz вошла в «десятку» сверхдоходных ком ...
  • Тринадцать стран ЕС нарастили импорт товаров из России
  • Министр экономразвития ПМР Оболоник: Мы на грани гумани ...
  • Вадим Чебан рассказал, сколько газа Молдове потребуется ...
  • Народ говорит: о ситуации вокруг ООО "Линксервис"

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Бендерах прошла Церемония прощания и захоронения прах ...
  • Отчётно-выборная конференция общественной организации « ...
  • Украина закроет таможенные пункты на границе с Молдавие ...
  • Сообщение Посольства России в Молдове
  • На 91-м году ушёл из жизни Заслуженный работник культур ...
  • Компания Moldovagaz вошла в «десятку» сверхдоходных ком ...
  • Тринадцать стран ЕС нарастили импорт товаров из России
  • Министр экономразвития ПМР Оболоник: Мы на грани гумани ...
  • Вадим Чебан рассказал, сколько газа Молдове потребуется ...
  • Народ говорит: о ситуации вокруг ООО "Линксервис"
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна