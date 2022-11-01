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В Молдове объем потребления газа в октябре сократился на 57% по сравнению с прошлым годом

В Молдове объем потребления газа в октябре сократился на 57% по сравнению с прошлым годом

В октябре жители Молдовы сократили потребление газа на 57% по сравнению с тем же месяцем 2021 года. Об этом глава Moldovagaz Вадим Чебан сообщил 11 ноября в своем Telegram-канале.

По словам Чебана, объем потребления природного газа в октябре составил 29,6 млн кубометров. Это на 8% больше, чем в сентябре этого года, но на 57% меньше, чем в октябре прошлого года, пишет newsmaker.md.

«Отмечу, что предприятие Termoelectrica работало в основном на альтернативном топливе — мазуте», — написал глава Moldovagaz.

Он также сообщил, что суммарный уровень оплаты за потребленный в этом году природный газ на 31 октября составил 9,731 млрд леев и покрывает 99,3% объема поставки. При этом часть потребителей, которые не оплачивали счета в срок, уже перевели на оплату за газ в аванс.

Напомним, что в ноябре «Газпром» подтвердил, что поставит Молдове 5,7 млн кубометров в сутки. Это на 51% меньше необходимого объема.
  • Сегодня, 09:09
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