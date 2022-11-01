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Аспекты образования

Аспекты образования

Министерство просвещения Приднестровья представило основные характеристики и параметры по нескольким направлениям: образование, духовное и физическое воспитание, здоровье, питание, досуг, положение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Согласно представленным данным:
- средняя численность детского населения республики за прошлый год уменьшилась на 0,18% и составила 84 028 человек в возрасте до 18 лет;
- всего в 2021 году родилось 3 144 ребенка, что на 319 (9,23%) новорожденных меньше, чем годом ранее.

Анализируя показатели и факторы, влияющие на некоторые аспекты жизни детей в Приднестровье, ведомство акцентирует внимание на выявленных проблемах, часть из которых напрямую касаются системы просвещения.

Устаревшая материально-техническая база

В последние годы этому направлению уделяется особо внимание, а ее улучшении на контроле главы государства. Отмечено, что в текущем году республиканским бюджетом предусмотрены расходы в размере 13,5 миллионов рублей для издания рабочих тетрадей и обновления учебного фонда, мебели в садах и школах, оснащения кабинетов химии, физики, биологии, обеспечения спортивным инвентарем.

Кадровый вопрос

Соотношение молодых учителей к специалистам пенсионного возраста составляет 1 к 10. То есть, на одного молодого педагога приходится 10 учителей пенсионного возраста. Кроме этого, наблюдается отток кадров среднего возраста. В целом республика нуждается 133 педагогах в дошкольном образовании, 211-ти – в общем и 83-х – в среднем.

Ведомство считает: решить проблему с нехваткой учителей можно путем материального стимулирования учителей, оказания жилищной поддержки государства, закрепления молодых кадров на местах.

Марина Моторина, newspmr.com
  • Сегодня, 09:20
  • DTV
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