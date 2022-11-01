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Группа «Парусник» сняла новый клип в живописных местах Приднестровья

Группа «Парусник» сняла новый клип в живописных местах Приднестровья

Приднестровская группа «Парусник» сняла клип на песню «Жокул нямулуй».

Руководитель коллектива Иван Спаривак рассказал, что основные съёмки проходили в живописных местах Приднестровья.

«Это село Плоть Рыбницкого района и село Роги Дубоссарского района. В Рогах снимали в бутафорском доме. Именно туда возвращаются дети главного героя видео. Кто-то добирается речным транспортом, кто-то воздушным, а кто-то и попросту автостопом. Главное, что все снова вместе. Об этом песня», - пояснил музыкант.

«Жокул нямулуй» в переводе на русский язык означает «Танец родни». Слова к песне написал Иван Спаривак, музыку Сергей Карай, который также сделал аранжировку.

В съёмках клипа были задействованы артисты Чобручского Дома культуры Леонид Диган и Иван Ильеску.

Не так давно в группу пришла вокалистка Юлия Арнаут, составившая дуэт Анатолию Константинову.

С песней «Жокул нямулуй» музыканты «Парусника» будут пробовать свои силы на отборочном туре песенного конкурса «Евровидение – 2023».

  • Сегодня, 09:33
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