Приднестровская группа «Парусник» сняла клип на песню «Жокул нямулуй».
Руководитель коллектива Иван Спаривак рассказал, что основные съёмки проходили в живописных местах Приднестровья.
«Это село Плоть Рыбницкого района и село Роги Дубоссарского района. В Рогах снимали в бутафорском доме. Именно туда возвращаются дети главного героя видео. Кто-то добирается речным транспортом, кто-то воздушным, а кто-то и попросту автостопом. Главное, что все снова вместе. Об этом песня», - пояснил музыкант.
«Жокул нямулуй» в переводе на русский язык означает «Танец родни». Слова к песне написал Иван Спаривак, музыку Сергей Карай, который также сделал аранжировку.
В съёмках клипа были задействованы артисты Чобручского Дома культуры Леонид Диган и Иван Ильеску.
Не так давно в группу пришла вокалистка Юлия Арнаут, составившая дуэт Анатолию Константинову.
С песней «Жокул нямулуй» музыканты «Парусника» будут пробовать свои силы на отборочном туре песенного конкурса «Евровидение – 2023».