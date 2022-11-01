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Ученые впервые исследовали переживания людей на грани смерти

Ученые впервые исследовали переживания людей на грани смерти

Ученые Нью-Йоркского университета выяснили, что каждый пятый человек, переживший сердечно-легочную реанимацию (СРЛ) после остановки сердца, может описать осознанные переживания смерти. Это удалось установить благодаря исследованию, в котором приняли участие 567 мужчин и женщин, сердца которых перестали биться в ходе госпитализации. Им всем сделали СЛР с мая 2017 года по март 2020 года в США и Великобритании.

Каждый пятый участник сообщил, что у него были уникальные осознанные переживания. Среди них — ощущение отделения от тела и отстраненное наблюдение за событиями без боли и страданий. Кроме того, респонденты рассказывали об осмысленной оценке жизни — своих действий, намерений и мыслей по отношению к другим. При этом, как отметили исследователи, эти переживания смерти отличаются от галлюцинаций, пишет rtraveler.ru.

«Эти воспоминания и изменения мозговых волн могут быть первыми признаками так называемого околосмертного опыта: мы впервые зафиксировали их в большом исследовании. Наши результаты свидетельствуют о том, что, находясь на грани смерти и в коме, люди переживают уникальный внутренний сознательный опыт», — рассказали ученые.

Исследование также включало тесты на скрытую активность мозга. Главным открытием здесь стало обнаружение всплесков мозговой активности, в том числе так называемых гамма-, дельта-, тета-, альфа- и бета-волн, вплоть до часа после СЛР. Часть из этих волн обычно возникают у людей, находящихся в сознании, и выполняют высшие функции — мышление и сознательное восприятие. В будущем ученые намерены изучить это предсмертное состояние более подробно.

Ранее сообщалось, что ученые подтвердили: неподвижный образ жизни, особенно длительное сидение на стуле, повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти. К такому выводу пришла международная группа ученых, 11 лет наблюдавшая за добровольцами из 21 страны.
  • Сегодня, 17:32
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