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В Бендерах презентовали книгу о Заслуженном мастере спорта СССР Геннадии Баданове

В Бендерах презентовали книгу о Заслуженном мастере спорта СССР Геннадии Баданове

«Учитель! Перед именем твоим…» Под таким названием вышла в свет очередная книга Иосиф Гериса. Презентация прошла в актовом зале Бендерской библиотеки в годовщину смерти Заслуженного мастера спорта СССР Геннадия Баданова, памяти которого и посвящено издание, сообщает bendery.tv.

Живая классика — в музыке и атмосфере. В зале — коллеги, друзья, родные и благодарные воспитанники. Собрались, чтобы вспомнить заслуженного тренера, талантливого спортсмена и прекрасного человека. Большое значение он сыграл в судьбе каждого, кто пришел на презентацию книги о нем сегодня. Константин Смогоржевский, в прошлом – директор речного порта, тоже прошел школу спорта Геннадия Баданова. Борьбой занимался с 12 лет.

«Не только прекрасный спортсмен, борец, но и прекрасный педагог, сейчас таких нет. Я когда в детстве ходил к Геннадию Николаевичу, поскольку живу возле реки, начитался всяких романов и стал строить плот, чтобы по речке поплыть куда-нибудь. Так вот, Геннадий Николаевич приходил к нам домой, беседовал с мамой, отговаривал меня и так далее. Прекрасной души человек, но мало Бог дал», — рассказал Константин Смогоржевский.

Просмотр кинофильма об истории школы борьбы, о славных традициях, блестящих результатах и чёткой преемственности. После Геннадия Баданова школу борьбы 30 лет возглавлял Иосиф Герис.

«Никто не должен быть забыт, то ли это техничка, то ли завхоз, медик, тренер. Я горжусь тем, что при мне 7 тренеров получили орден «Трудовой славы» школы борьбы, это результат. 4 человека награждены орденами «Трудовая доблесть». Это всё команда, коллектив школы борьбы», — сказал Иосиф Герис.

Ученики Баданова стали успешными, уважаемыми людьми. Среди них — директора предприятий, инженеры, наставники, спортсмены. Все они любят свой город и помнят школу – здесь закалялся характер. В следующем году школа борьбы имени Баданова отметит полувековой юбилей.

«Что посеешь, то и пожнёшь, не нами придумано, это философские истины. Надо сеять доброе, светлое, вечное, и тогда оно всё воздастся. Вот этот зал, который на фотографии, я ребёнком (мне было 6 лет) помню ощущение стружки этого пола. Работала бригада, всё сами готовили, помогали жёны, родные и близкие», — рассказал племянник тренера Андрей Баданов.

«Я благодарна очень людям, которые помнят отца. Детям всегда приятно, когда их вспоминают. Поэтому всем большое спасибо», — отметила дочь Геннадия Баданова Галина.

Каждый гость получил по экземпляру книги. В мае следующего года автор планирует порадовать читателей очередным изданием. Оно будет посвящено борьбе, — самому популярному виду спорта в Бендерах. Но творческие планы простираются на годы вперёд.

«Через год выйдет книга, и я её сделаю, уже собрал материал о 18 видах спорта из 21. Книга будет посвящена всем видам спорта, начиная с самого начала до сегодняшних дней. Это художественная гимнастика, волейбол, баскетбол, гребля, борьба, бокс, всё. Эту книгу мы сделаем, и это будет большая память», — озвучил творческие планы Иосиф Герис.

Слово тренера – закон и наука. Геннадий Баданов воспитывал через личный пример, убеждение и порядочность. И эти качества присущи молодому поколению современных наставников.

  • Сегодня, 17:36
  • DTV
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