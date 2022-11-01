Проект бюджетно-налоговой политики РМ на 2023 год, представленный для публичных консультаций, предусматривает повышение акцизной ставки на этиловый спирт на 15%. В то же время, согласно проекту, размер акциза на табачные изделия увеличится на 25%, передает ipn.md
В соответствии с проектом, акциз на этиловый спирт составит 138,89 лея. По оценкам Министерства финансов РМ, влияние этой меры составляет 60,3 млн леев.
Также предлагается увеличить акцизы на табачные изделия, что обусловлено несколькими факторами. Среди них авторы проекта отмечают максимизацию бюджетных доходов, а также постепенное сокращение потребления этих продуктов. Министерство финансов также ссылается на обязательства Соглашения об ассоциации с Европейским союзом, а также на квоты в соседних странах, на риски контрабанды.
Согласно предложенному сценарию на 2023 год, размер акцизного налога увеличится на 25% для сигарет с фильтром и без фильтра; табачных компонентов для устройств для потребления табака; папирос и сигар, содержащих табак; других сигарет и сигар, содержащих заменители табака.
Так, для папирос и сигар, содержащих табак, на 1000 штук предлагается акцизная ставка в 41%, но не менее 1198,75 лея. Для сигарет с фильтром - 793,75 лея (+13%), но не менее 1198,75 лея.
Данные изменения обеспечат дальнейший рост доходов в 2023 году в размере около 618 млн леев.