Курс обучения рассчитан на две недели и состоит из теоретической и практической части. После изучения основ профессии, обучаемые приступят к овладению навыками выполнения сварочных работ.
Согласно плана профессионального обучения осужденных в Учреждении исполнении наказания №2 ГСИН МЮ ПМР приступили к обучению лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы профессии сварщика пропиленовых труб. Обучение организовано Центром трудовой адаптации осужденных УИН-2 ГСИН МЮ ПМР совместно с ГУП «Учебно-методическим центром» Минюста ПМР, сообщается на сайте ведомства.
Обучение по специальности сварщика пропиленовых труб организуется регулярно. Профессия вызывает у осужденных интерес. Сформирована группа из 22 человек, однако желающих гораздо больше. Курс обучения рассчитан на две недели и состоит из теоретической и практической части. После изучения основ профессии, обучаемые приступят к овладению навыками выполнения сварочных работ. На первом занятии преподаватель Учебно-методического центра ознакомил обучаемых с мерами безопасности при выполнении сварочных работ, а также рассказал о возможности трудоустроиться по данной профессии после освобождения. После прохождения курса обучения и успешной сдачи итоговых испытаний осужденным будет присвоена квалификация специалистов третьего разряда.
«На рынке труда данная профессия по праву занимает свою нишу. Знания, полученные в ходе обучения данной специальности, в действительности помогут освободившимся гражданам применять их на практике, став полноправными членами общества, и, тем самым выполнить одну из главных задач уголовно-исполнительной системы – ресоциализации лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы», - отмечают организаторы обучения.