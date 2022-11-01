Dnestr.TV

 
0

В УИН-2 ГСИН МЮ ПМР осужденные осваивают профессию сварщика пропиленовых труб

В УИН-2 ГСИН МЮ ПМР осужденные осваивают профессию сварщика пропиленовых труб

Курс обучения рассчитан на две недели и состоит из теоретической и практической части. После изучения основ профессии, обучаемые приступят к овладению навыками выполнения сварочных работ.

Согласно плана профессионального обучения осужденных в Учреждении исполнении наказания №2 ГСИН МЮ ПМР приступили к обучению лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы профессии сварщика пропиленовых труб. Обучение организовано Центром трудовой адаптации осужденных УИН-2 ГСИН МЮ ПМР совместно с ГУП «Учебно-методическим центром» Минюста ПМР, сообщается на сайте ведомства.

Обучение по специальности сварщика пропиленовых труб организуется регулярно. Профессия вызывает у осужденных интерес. Сформирована группа из 22 человек, однако желающих гораздо больше. Курс обучения рассчитан на две недели и состоит из теоретической и практической части. После изучения основ профессии, обучаемые приступят к овладению навыками выполнения сварочных работ. На первом занятии преподаватель Учебно-методического центра ознакомил обучаемых с мерами безопасности при выполнении сварочных работ, а также рассказал о возможности трудоустроиться по данной профессии после освобождения. После прохождения курса обучения и успешной сдачи итоговых испытаний осужденным будет присвоена квалификация специалистов третьего разряда.

«На рынке труда данная профессия по праву занимает свою нишу. Знания, полученные в ходе обучения данной специальности, в действительности помогут освободившимся гражданам применять их на практике, став полноправными членами общества, и, тем самым выполнить одну из главных задач уголовно-исполнительной системы – ресоциализации лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы», - отмечают организаторы обучения.
  • Сегодня, 09:18
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Бендерах прошла Церемония прощания и захоронения прах ...
  • Отчётно-выборная конференция общественной организации « ...
  • На 91-м году ушёл из жизни Заслуженный работник культур ...
  • Компания Moldovagaz вошла в «десятку» сверхдоходных ком ...
  • Министр экономразвития ПМР Оболоник: Мы на грани гумани ...
  • Вадим Чебан рассказал, сколько газа Молдове потребуется ...
  • Народ говорит: о ситуации вокруг ООО "Линксервис"
  • "Закрыть нельзя оставить" : возобновляется дело "Лин ...
  • Глава Moldovagaz ответил на заявление Тирасполя о наруш ...
  • Не летают самолёты, но ходят поезда (обновлено)

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Бендерах прошла Церемония прощания и захоронения прах ...
  • Отчётно-выборная конференция общественной организации « ...
  • На 91-м году ушёл из жизни Заслуженный работник культур ...
  • Компания Moldovagaz вошла в «десятку» сверхдоходных ком ...
  • Министр экономразвития ПМР Оболоник: Мы на грани гумани ...
  • Вадим Чебан рассказал, сколько газа Молдове потребуется ...
  • Народ говорит: о ситуации вокруг ООО "Линксервис"
  • "Закрыть нельзя оставить" : возобновляется дело "Лин ...
  • Глава Moldovagaz ответил на заявление Тирасполя о наруш ...
  • Не летают самолёты, но ходят поезда (обновлено)
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна