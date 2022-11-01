Приднестровские боксёры завоевали две медали на международном турнире X Leszek Drogosz Memorial, который завершился в польском городе Кельце. В масштабных соревнованиях приняли участие около 80 боксёров из 11 европейских стран.
Андрей Кирьяков дошёл до финала в весовой категории 80 кг. В решающем бою он уступил азербайджанцу Мураду Алахвердиеву и был награждён серебряной медалью.
Виктор Вакула в полуфинале в весовой категории 60 кг проиграл ирландцу Джойсу Дэви Оливеру и завоевал бронзу.
Турнир является очередным этапом подготовки к чемпионату мира, который состоится в мае будущего года в Ташкенте, а также к летним Европейским Олимпийским Играм. Они состоятся в Кракове.