Бендерчане привезли медали с международного турнира по греко-римской борьбе. Он проходил в израильском городе Арад. Призёрами стали шестеро из семи представителей Бендерской школы борьбы имени Г.Н. Баданова, тренируются у Андрея Вяльшина и Александра Половеева.
Всего в турнире принимали участие около 250 спортсменов из Израиля, Литвы, Латвии, Эстонии, Болгарии, Украины и Молдавии. Боролись в трёх возрастных группах в разных весовых категориях, сообщает телеграм-канал "Бендеры ИНФО".
В весовой категории 65 килограммов бендерчане заняли весь пьедестал. Всего завоевали шесть наград.
Три золота - у Станислава Моруза (в весовой категории до 32 кг), Игната Мейко (62 кг), Александра Лёвкина (65 кг). Две серебряные медали - у Кирилла Мармозова (41 кг) и Николая Магаляса (65 кг).