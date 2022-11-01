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Бендерские борцы привезли 6 медалей с международного турнира

Бендерские борцы привезли 6 медалей с международного турнира

Бендерчане привезли медали с международного турнира по греко-римской борьбе. Он проходил в израильском городе Арад. Призёрами стали шестеро из семи представителей Бендерской школы борьбы имени Г.Н. Баданова, тренируются у Андрея Вяльшина и Александра Половеева.

Всего в турнире принимали участие около 250 спортсменов из Израиля, Литвы, Латвии, Эстонии, Болгарии, Украины и Молдавии. Боролись в трёх возрастных группах в разных весовых категориях, сообщает телеграм-канал "Бендеры ИНФО".

В весовой категории 65 килограммов бендерчане заняли весь пьедестал. Всего завоевали шесть наград.

Три золота - у Станислава Моруза (в весовой категории до 32 кг), Игната Мейко (62 кг), Александра Лёвкина (65 кг).

Две серебряные медали - у Кирилла Мармозова (41 кг) и Николая Магаляса (65 кг).

Бронзу привёз Максим Жуков (65 кг).
  • Сегодня, 10:08
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