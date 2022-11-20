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Впервые за 44 года обладатель «Золотого мяча» не сыграет на чемпионате мира

Впервые за 44 года обладатель «Золотого мяча» не сыграет на чемпионате мира

20 ноября стало известно, что форвард мадридского «Реала» и сборной Франции Карим Бензема пропустит чемпионат мира — 2022 в Катаре из-за травмы.

Как сообщает Squawka, 34-летний француз станет первым футболистом с 1978 года, который пропустит мировое первенство после получения «Золотого мяча».

За последние 40 лет обладатель этой награды неизменно принимал участие в чемпионате мира: немец Карл-Хайнц Румменигге в 1982-м, француз Мишель Платини в 1986-м, нидерландец Марко Ван Бастен в 1990-м, итальянец Роберто Баджо в 1994-м, бразилец Роналдо в 1998-м, англичанин Майкл Оуэн в 2002-м, бразилец Роналдиньо в 2006-м, аргентинец Лионель Месси в 2010-м, а также португалец Криштиану Роналду в 2014-м и 2018-м годах.

Последний раз обладатель «Золотого мяча» пропускал турнир в 1978-м году — форвард менхенгладбахской «Боруссии» Аллан Симонсен получил награду в 1977-м, однако сборная Дании не пробилась на ЧМ-1978.

Чемпионат мира — 2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Турнир будет проводиться на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на «Национальном стадионе».

Ранее сообщалось, что сборная Бразилии является главным фаворитом ЧМ-2022 по версии NBC Sports.

gazeta.ru
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