20 ноября стало известно, что форвард мадридского «Реала» и сборной Франции Карим Бензема пропустит чемпионат мира — 2022 в Катаре из-за травмы.
Как сообщает Squawka, 34-летний француз станет первым футболистом с 1978 года, который пропустит мировое первенство после получения «Золотого мяча».
За последние 40 лет обладатель этой награды неизменно принимал участие в чемпионате мира: немец Карл-Хайнц Румменигге в 1982-м, француз Мишель Платини в 1986-м, нидерландец Марко Ван Бастен в 1990-м, итальянец Роберто Баджо в 1994-м, бразилец Роналдо в 1998-м, англичанин Майкл Оуэн в 2002-м, бразилец Роналдиньо в 2006-м, аргентинец Лионель Месси в 2010-м, а также португалец Криштиану Роналду в 2014-м и 2018-м годах.
Последний раз обладатель «Золотого мяча» пропускал турнир в 1978-м году — форвард менхенгладбахской «Боруссии» Аллан Симонсен получил награду в 1977-м, однако сборная Дании не пробилась на ЧМ-1978.
Чемпионат мира — 2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Турнир будет проводиться на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на «Национальном стадионе».
Ранее сообщалось, что сборная Бразилии является главным фаворитом ЧМ-2022 по версии NBC Sports.