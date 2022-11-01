На чемпионате мира может разгореться очередной скандал. На этот раз он может быть связан с капитанскими повязками игроков. Еще перед стартом турнира ФИФА попросила, чтобы капитаны всех команд продвигали различные социальные инициативы, как #SaveThePlanet, #ProtectChildren, #EducationForAll и #BeActive.
Несколько команд выбрали себе радужные повязки с надписью #OneLove, продвигающую тему ЛГБТ+ сообщества. Однако, как сообщает The Guardian, на пути вновь стали организаторы турнира.
Как удалось узнать журналистам, игроки, которые наденут такие повязки, могут столкнуться с моментальным предупреждением. При этом капитан англичан Харри Кейн, все равно заявил о желании надеть именно эту повязку на матч против Ирана, передает korrespondent.net.
"Мы ясно дали понять, как команда, персонал и организация, что мы хотим носить эту повязку", — сказал форвард на пресс-конференции. "Я знаю, что Ассоциация ведет переговоры с ФИФА, и я уверен, что к завтрашнему матчу они примут решение", - сказал игрок на пресс-конференции.
Президент Немецкой федерации футбола Бернд Нойендорф заявил, что Германия готова быть оштрафованной, если Мануэль Нойер наденет радужную повязку в матче против Японии. Однако DFB обеспокоена тем, что их вратарь-капитан может получить за это желтую карточку.
Тем временем капитан Нидерландов Вирджин ван Дейк заявил, что он также наденет повязку #OneLove, даже если это приведет к получению предупреждения.