Вадим Красносельский провел традиционное для начала недели селекторное совещание с руководителями органов государственной власти и управления. Главы государственных администраций доложили о положении дел на местах. Социальные обязательства выполняются своевременно и в полном объеме, сообщает пресс-служба главы государства
В ходе совещания при Президенте говорили о текущем положении дел в энергетике. Главу государства проинформировали, что поступление природного газа в Молдову и Приднестровье сохраняется на уровне 5,7 миллиона кубометров в сутки. Наша республика получает ежесуточно 2,3 миллиона кубов. Соблюдение установленной дисциплины отбора газа, выполнение плана мероприятий, направленных на его экономию, позволит завершить текущий месяц со сформированным резервом в полмиллиона кубических метров газа, сообщил министр экономического развития Сергей Оболоник.
Он рассказал, что для стабилизации энергосистемы в ночное время выходных дней проводилась плавка металла. Все прошло штатно. Учитывая климатическое похолодание, было принято решение в минувшую пятницу на семь градусов –до 57 градусов по Цельсию, повысить температуру отопительной системы. Это стандартные для теплоэнергетики показатели. Сергей Оболоник также проинформировал, что в субботу в Рыбнице было зафиксировано мигание электричества. В результате отключились несколько тепловых станций. Подача тепла была возобновлена в течение часа.
Продолжаются запланированные на текущий год ремонтно-строительные, благоустроительные и озеленительные работы. Согласно рабочему плану нынешнего года приводят в порядок кровли, фасады, тротуары, дороги.
Повсеместно начато украшение населенных пунктов к зимним праздникам. Решено, что официальный старт новогодне-рождественским культурно-массовым мероприятиям будет дан 9, 10, 11 декабря.
На совещании подняли вопрос об участившихся кражах саженцев, укорененных в общественных местах. Поручено усилить контроль со стороны правоохранительных органов. Выявленные нарушители будут привлечены к ответственности. Информация о них должна быть публичной, считают участники совещания.
Президент спрашивал о последствиях подъема уровня воды в Днестре. Как сообщили главы госадминистраций, случаи подтоплений единичны, причем речь идет о приусадебных участках либо пастбищах.
Вадим Красносельский интересовался, как продвигается создание в Дубоссарах спортивного центра для людей с особыми потребностями жизнедеятельности. Его благоустраивают по поручению Президента. Под социально значимое заведение выделили цокольный этаж жилого дома. С инспекцией на объект выезжал руководитель правительства. Александр Розенберг считает, что помещения, в которых предполагается обустроить раздевалки и уборные для спортсменов-колясочников, не соответствуют назначению. Продумывается вариант перепланировки для увеличения их площади. Что касается оборудования будущего центра, то на его приобретение, по предварительным расчетам, потребуется порядка 350 тысяч рублей. Обсуждали также административные вопросы. Поступило предложение сделать дубоссарский объект подведомственным республиканскому центру. По такому пути пошли в отношении аналогичных учреждений в других городах и считают практику успешной. Вадим Красносельский идею централизации поддержал.
Глава государства поднял тему большей социализации граждан с инвалидностью, отметив, что в республике действует эффективная система дошкольного, школьного, дополнительного образования детей с ОПЖ, функционируют коррекционные и спортивные учреждения, при этом недостаточно внимания уделяется вовлечению детей и молодых людей с особенностями развития и специфичными физическими данными в систему подготовки к трудовой деятельности. Вадим Красносельский рекомендовал выделить коррекционным центрам земельные участки. Работа на земле будет полезна ребятам как физически, так и морально, позволит социализироваться и наполнить будни, уверен руководитель страны. Вадим Красносельский рассказал, что этой идеей уже загорелись сотрудники и воспитанники дубоссарского коррекционно-реабилитационного центра для детей с ОПЖ.