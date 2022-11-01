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Названа цена, по которой Молдова закупает электричество в Румынии

Названа цена, по которой Молдова закупает электричество в Румынии

Средняя цена 1 МВт·ч электроэнергии, закупаемой на румынском фондовом рынке в течение месяца, составила 231 евро. Об этом сообщает государственная компания Energocom, передаёт point.md ссылаясь на voceabasarabiei.md

«С тех пор, как SA Energocom начала покупать электроэнергию у OPCOM (государственная компания, созданная для либерализации рынка электроэнергии), компания приобрела электроэнергии за месяц на общую сумму 51,6 млн евро», — сообщает Energocom.

В то же время в компании отмечают, что эти ежедневные закупки составляют 2/3 потребностей Республики Молдова, являясь самыми дорогими.

«До недавнего времени Молдова имела доступ к дешевым источникам энергии, но война на Украине и ограничение объемов газа, поставляемого в Молдову, вынудили нас определить другие источники, ближайший рынок сбыта — в Румынии», — отметил исполняющий обязанности директора SA Energocom Виктор Бынзарь.

При этом глава компании Energocom подчеркивает, что все производители электроэнергии продают по одной цене OPCOM, а позже OPCOM продает эту энергию покупателям.

«Все платят одинаковую цену за каждый час. Цены на OPCOM в последние дни растут, как и во всех европейских странах. Прежде всего, это сезонные факторы – ближе к зиме спрос увеличивается. Также на цены в регионе повлияла война в Украине и повреждение энергосистемы соседней страны.

Чтобы иметь доступ к рынку электроэнергии в Румынии, SA Energocom пришлось открыть филиал, получить торговую лицензию от НАРЭ в Румынии, завести счета и предоставить банковские гарантии в одном из румынских банков, зарегистрироваться на балансирующем рынке, подписать контракты с операторами , зарегистрироваться на платформе трансграничного резервирования мощностей и зарегистрироваться на бирже. Лицензия, полученная в одной стране ЕС, облегчает регистрацию на других рынках стран-членов.

В настоящее время SA Energocom находится в процессе получения лицензии в Болгарии, проявляя интерес и к другим рынкам в регионе. Кроме того, компания стремится определить других партнеров для подписания двусторонних контрактов», — отмечают в Energocom.
  • Сегодня, 14:26
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