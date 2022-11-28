«Молдовагаз» устранил проблемы с оплатой поставок российского газа в ноябре, и «Газпром» не будет сокращать прокачку через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» для транзита в Молдову.
«Средства за осевший на территории Украины газ, предназначенный для потребителей Молдовы, в «Газпроме» получены», — говорится в сообщении компании в телеграм-канале.
В «Газпроме» отметили, что в связи с этим принято решение не снижать подачу газа на ГИС «Суджа» для транзита в Молдову, сообщает РБК
Вместе с тем там обратили внимание, что молдавская сторона регулярно нарушает контрактные обязательства в части оплаты российского газа.
«Газпром» оставляет за собой право на сокращение или полное прекращение поставок газа в случае нарушения их оплаты», — предупредили в компании.
22 ноября в «Газпроме» заявили, что зафиксировали «оседание на Украине» российского газа, предназначенного для молдавских потребителей. Объем топлива, поставляемого в республику через территорию Украины, «превышает физический объем, передаваемый на границе Украины с Молдовой», сказали там. Суммарно это 52,52 млн куб. м, утверждают в компании. В «Газпроме» предупредили, что «при сохранении транзитного дисбаланса» утром 28 ноября начнут сокращать подачу газа на ГИС «Суджа».
Авансовый ноябрьский платеж за газ "Газпрому" перечислен, об этом в своем Telegram сообщил председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан. По данным, которые он привел, молдавская сторона обеспечила перечисление в срок, до 21 ноября. передаёт sputniknews.ru
"До 21 ноября 2022 года АО "Молдовагаз" обеспечило перечисление в ПАО "Газпром" аванса в размере 50% от стоимости природного газа за ноябрь 2022 года в размере 21,41 миллиона долларов США, согласно представленному инвойсу", – отмечается в сообщении.
Вадим Чебан также уточнил, что в ноябре авансовые обязательства "Молдовагаза" перед "Газпромом" увеличились.
"Учитывая изменения структуры потребления природного газа правого берега Днестра, что повлекло за собой увеличение объемов поставки природного газа с 52,11 до 102,0 миллионов кубометров, обязательства АО "Молдовагаз" перед ПАО "Газпром" по оплате аванса за ноябрь 2022 года увеличились до 41,9 млн долларов США", – сообщил он.
Таким образом, выросла и задолженность, которая, однако, была погашена, проинформировал Чебан.
"С учетом уже оплаченных авансовых платежей за ноябрь в размере 21,41 миллиона долларов США, сумма задолженности по оплате аванса за ноябрь составляет 20,49 миллиона долларов США, или порядка 402,7 миллиона леев. Хочу сообщить, что АО "Молдовагаз" обеспечило перечисление ПАО "Газпром" указанной задолженности, тем самым исполнив свои платежные обязательства по авансу (по новым объемам) перед поставщиком природного газа", – подытожил председатель правления АО "Молдовагаз".