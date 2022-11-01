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Корректировка норм действующего законодательства

Корректировка норм действующего законодательства

Прокурор Приднестровской Молдавской Республики провел координационное совещание по вопросу привлечения к административной ответственности лиц, употребляющих наркотические средства. Участие в нем приняли представители Верховного суда, Министерства внутренних дел и Министерства здравоохранения ПМР, а также работники центрального аппарата Прокуратуры и территориальных прокуроров.

Вниманию присутствующих были представлены итоги проверки, проведенной прокуратурой на предмет соблюдения требований закона при привлечении лиц к административной ответственности по части первой статьи 6.13 КоАП ПМР – потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, передаёт NewsPMR.Com

В январе текущего года, по инициативе главы государства, в санкцию названной статьи были внесены дополнения, предусматривающие назначение дополнительного вида наказания – временного ограничения права управления транспортным средством на срок от 6 месяцев до 1 года.

Данная мера была введена в законодательство с целью ограничения возможности лиц, потребляющих наркотические средства, управлять транспортными средствами, и тем самым предупреждения совершения ими административных правонарушений и преступлений в сфере безопасности дорожного движения.

Между тем, в ходе прокурорской проверки установлено, что цели введенных норм достигаются не в полной мере. Так, в процессе применения указанной нормы на практике выявлена необходимость корректировок норм действующего законодательства, которые позволят устанавливать запрет на управление транспортным средством на определенный срок не только в случае наличия у лица водительского удостоверения, выданного в Приднестровье, а во всех случаях совершения данного правонарушения.

Кроме того, проверкой также выявлена необходимость устранения правового пробела в законодательстве. В частности, КоАП ПМР отдельно устанавливает ответственность за потребление наркотических средств без назначения врача в общественных местах. При этом законом за такие деяния не предусмотрен дополнительный вид наказания в виде временного ограничения права управления транспортным средством.

По итогам обсуждения практики применения норм закона участниками совещания было принято решение инициировать соответствующий законопроект.

Также в ходе совещания обсуждался алгоритм взаимодействия органов внутренних дел и учреждений здравоохранения в части обмена актуальной информацией о лицах, употребляющих наркотические средства. По итогам обсуждения участниками были согласованы меры, направленные на совершенствование действующего механизма межведомственного взаимодействия. Ответственными министерствами будут подготовлены необходимые правовые акты.

Василий Бегунов, NewsPMR.Com
  • Сегодня, 15:57
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