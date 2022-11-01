Молдавия целенаправленно создает кризис в Приднестровье сразу по нескольким направлениям. В Тирасполе убеждены, что урегулирование конфликта возможно только путем дипломатии, за столом переговоров, пишет издание Федерального Собрания РФ «Парламентская газета»
Однако молдавская сторона демонстративно от них уклоняется. О том, что происходит в эти дни в ПМР и как возобновить диалог с Молдовой, «Парламентской газете» рассказал президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский.
- Вадим Николаевич, в октябре 2022 года по независящим от приднестровской стороны причинам были сокращены объемы поставки природного газа в Молдову и Приднестровье. Из-за чего это произошло?
- Да, действительно, октябрь и ноябрь оказались месяцами серьезных испытаний для нашей энергетики и государства в целом. Но нельзя говорить, что это случилось вдруг. Приднестровье оказалось заложником сложных и давно нестабильных взаимоотношений между «Газпромом» и «Молдовагазом». В октябре произошло урезание объемов поставок российского газа в Молдову. В ноябре «Молдовагаз» сократил объем поставляемого газа в Приднестровье почти наполовину в сравнении с прошлым месяцем. Что было грубым нарушением условий контракта между АО «Молдовагаз» и ПАО «Газпром», где четко указан объем для Приднестровья.
Самой Молдове столько газа, сколько она сейчас забирает, попросту не нужно. Разницу она накапливает. Резерв, судя по заявлению молдавских чиновников, составляет около 200 миллионов кубометров. А в это время в Приднестровье острый дефицит газа. Пришлось прибегнуть к строжайшей экономии: изменен режим подачи горячего водоснабжения для населения, ограничено движение электрического транспорта, временно был сокращен рабочий день в госучреждениях, уменьшено освещение на улицах. Приостановлена деятельность крупных энергоемких предприятий, ряд промышленных объектов переведен на ночной режим работы, чтобы максимально эффективно использовать вырабатываемую электроэнергию, не теряя попусту ни киловатта.
- «Газпром» фиксирует оседание на Украине российского газа, предназначенного для поставки молдавским потребителям по контракту с компанией «Молдовагаз». Это отражается на поставках газа в Приднестровье?
- Вы, думаю, не раз слышали от меня фразу «мнений может быть много, правда — всегда одна». Так вот сейчас со всевозможных трибун, площадок, массмедиа звучит огромное количество высказываний, комментариев, рассуждений о происходящем в энергетике Приднестровья и Молдовы. Политики и так называемые аналитики понавыхватывали каких-то цифр и жонглируют ими кто во что горазд. Кто-то недоговаривает, кто-то явно перевирает факты.
Я, безусловно, слежу за публикациями, сообщениями в СМИ, заявлениями тех или иных должностных лиц. И вот читаю, к примеру, материал: изложено на первый взгляд достоверно, доступно разложено по полочкам, по суммам. Сообщают в негативных тонах, что компактное Приднестровье берет себе значительно большую часть российского газа, чем гораздо более крупная по территории и количеству потребителей Молдова, сетуют на несправедливость. На первый взгляд и не поспоришь. Но почему-то автор умолчал об одном очень значимом аспекте. Огромная часть направляемого в Приднестровье газа использовалась для выработки электроэнергии для Молдовы. Нам для внутренних нужд столько не надо. Да, выработка электричества для экспорта в Молдову — это заработок нашего государства, МГРЭС — крупный налогоплательщик. С потерей контракта мы несем серьезные убытки. Но если рассуждать исключительно с точки зрения использования природного газа, то кому Молдова сделала хуже, ограничив объемы поставок в Приднестровье? Как гоголевская помещица Коробочка, копит без надобности избыточный газ, а жители Молдовы при этом не могут получить электроэнергию. Где логика? Где хозяйственный подход? Где человеческое отношение к собственным гражданам?
Жителей Молдовы призывают экономить, при этом чем меньше они используют энергоресурсов, тем больше растет их стоимость для потребителей. Парадокс? С позиции бизнеса — нет. Затраты поставляющих компаний не уменьшаются, а значит, растет тариф. Но мы говорим об отношении государства к своим людям. Дальше — больше. Молдова, ограничив поставки газа в Приднестровье, накапливает излишки в Украине. За три недели ноября «Молдовагаз» заказывает сто с лишним миллионов кубов газа по трансбалканскому газопроводу, а до потребителей Молдовы и Приднестровья доходит 74 миллиона. Порядка 30 миллионов кубометров природного газа осели, по всей видимости, в хранилищах Украины. Из гарантированных Приднестровью 119 миллионов кубов мы получили 69 миллионов. Наша промышленность практически остановилась, развитие экономики невозможно, в республике введен особый режим, принимаются серьезные меры экономии энергоресурсов. Предположим, молдавское руководство не волнует судьба приднестровских граждан, но о своих-то надо думать. Их лишили доступных ресурсов.
- В связи с противоправными действиями молдавского правительства с 21 октября 2022 года в Приднестровье введен режим чрезвычайного положения в экономике, системообразующие промышленные предприятия остановлены, прекращена работа общественного транспорта, в условиях начала отопительного сезона понижена температура в помещениях социальных объектов. Возможны ли отключения электричества и отопления для граждан?
- Рассчитывать на то, что ситуация в одночасье изменится в лучшую сторону, вряд ли стоит. Маховик раскручивается. Запущенные процессы сложно обратимы. Геополитическая ситуация крайне напряженная. Всеобъемлющего экономического кризиса не избежать. Мы исходим из условий, в которых находимся, принимаем решения, отвечающие текущим реалиям. Но при этом не оставляем надежду, что разум восторжествует, настаиваем на диалоге. Я благодарен приднестровцам за понимание, за сдержанность. Да, это испытание. Но нам не впервой справляться с трудностями. Преодолеем и эти. Сейчас все усилия сосредоточены на том, чтобы обеспечить население и учреждения светом и теплом, выполнить социальные обязательства и сохранить трудовые коллективы. Предпосылок к отключению газа, света, тепла на данный момент нет. Наша ГРЭС работает для обеспечения внутриреспубликанских нужд в электричестве.
- В Приднестровье проживает около полумиллиона человек. Если Молдова продолжит политику экономического удушения региона, возможна ли здесь гуманитарная катастрофа?
- Даже в более спокойные времена то, что делает сейчас Молдова в плане удушения приднестровской экономики, энергетического шантажа, провоцировало бы опасное социально-экономическое напряжение. А на фоне сильной нестабильности в регионе это, безусловно, способно привести к полной деградации условий хозяйствования и разрушению социальной сферы. Это действительно прямой путь к гуманитарной катастрофе. Мы видим, что Кишинев целенаправленно создает кризис сразу по нескольким направлениям. Первое — это, конечно, газ. Из-за сокращения объемов поставок экономика республики испытывает колоссальный стресс, который, безусловно, скажется и на состоянии бюджета. С 21 октября в Приднестровье объявлено чрезвычайное экономическое положение. При этом Кишинев цинично блокирует Приднестровью возможность напрямую договариваться с российским поставщиком.
Проблемы не только с газом. Нам постоянно чинятся всевозможные препятствия для внешнеэкономической деятельности, для поставок в республику важнейших товаров, включая лекарства и средства защиты растений. Существуют серьезные проблемы с отказом в регистрации нашим хозяйствующим субъектам, занимающимся ВЭД. По надуманным причинам блокируются расчетно-кассовые операции. Кишинев пользуется тем, что с 28 февраля закрыты все пункты пропуска на приднестровско-украинской границе, создавая искусственные барьеры для свободы передвижения людей и товаров. Приднестровские грузы неделями, а то и месяцами простаивают на молдавских пунктах пропуска из-за введения обременительных административно-бюрократических процедур, нарушающих право Приднестровья самостоятельно устанавливать и поддерживать внешнеэкономические связи. Для приднестровских предприятий создаются нестабильные условия хозяйствования. Сложно оценить действия Кишинева иначе как попытку целенаправленного уничтожения приднестровской экономики и создания глубокого социально-экономического кризиса в республике.
- Вы обратились к ООН и ОБСЕ, направив официальные письма руководителям этих организаций — Антониу Гутерришу и Хельге Марии Шмид. В письмах идет речь о складывающейся в Приднестровье кризисной ситуации. Рассчитываете ли вы на какой-либо ответ или упоминание проблемы на площадках ООН и ОБСЕ?
- К сожалению, Приднестровью не привыкать жить в условиях давления, блокад и ограничений, навязанных извне. Но даже с учетом этого, ситуация, которая сложилась в этом году, экстраординарная. ООН — универсальный форум государств, несущая конструкция международной системы, ОБСЕ — посредник в молдо-приднестровском урегулировании. Очень важно, чтобы эти авторитетные международные организации имели возможность получать информацию о тяжелой ситуации в Приднестровье «из первых рук». И не только в письменной форме. На моих встречах со специальным представителем действующего председателя ОБСЕ Томасом Майер-Хартингом, главой миссии ОБСЕ в Молдове Келли Кайдерлинг, в ходе контактов с различными структурами ООН мы также говорим о тех проблемах, которые упоминаются в моем обращении к Антониу Гутерришу и Хельге Марии Шмид. Мы видим, что у этих организаций есть интерес к тому, чтобы их решать. Уже после направления письма, 25 ноября, в МИД Приднестровья побывала делегация ООН. На этой встрече в том числе обсуждались вопросы, связанные с энергетикой и недопущением гуманитарного кризиса в ПМР.
Приднестровье всегда было ответственным участником международных отношений. Мы строго следуем принципам нейтралитета, приверженности миру и невмешательства в дела других государств. Мы заслуживаем внимания мирового сообщества к нашим проблемам, тем более что они возникли отнюдь не по нашей вине.
- После избрания президентом Республики Молдова Майи Санду процесс молдо-приднестровского урегулирования практически приостановлен. Молдавская сторона активно саботирует существующие переговорные механизмы, игнорирует неоднократные обращения руководства Приднестровья с предложением активизировать переговорный процесс. Есть ли какая-то надежда на возобновление переговоров?
- Приднестровье неизменно открыто и готово к цивилизованному диалогу с Молдовой. Мы всегда говорили о том, что урегулирование конфликта возможно только путем дипломатии, за столом переговоров. Мы от этой позиции отказываться не собираемся, нацелены на реальные результаты, которые бы способствовали оздоровлению молдо-приднестровских отношений, решали проблемы людей. Молдова же, публично заявляя о своей готовности вести переговоры с Приднестровьем, по факту поступает ровно наоборот, еще и используя сложную региональную обстановку для прикрытия своего бездействия. С той стороны нет желания решать проблемы, зато есть желание их создавать. На сегодняшний день Кишинев фактически вышел из большинства ранее достигнутых договоренностей.
Десятилетие активной работы переговорщиков, усилия международных участников переговорного процесса, по сути, выброшены в урну. Заморожена реализация пакета соглашений «Берлин+», который был основой повестки переговоров в последние годы. По вине молдавской стороны практически не работает механизм нейтральных номеров для приднестровских автомобилистов, протокольное решение по телекоммуникациям она и вовсе отказалась продлевать. Должностные лица Приднестровья при пересечении молдавской границы подвергаются усиленным проверкам, допросам и обыскам. 23 ноября был сорван вылет в Российскую Федерацию министра иностранных дел Приднестровья Виталия Игнатьева. Это беспрецедентный случай. Кишинев осознанно идет на обострение.
Тем не менее мы не собираемся закрывать двери, рассчитываем на возобновление и развитие диалога с Молдовой, готовы двигаться вперед в переговорах на любом уровне. Но встречного движения сегодня нет. Мною лично было направлено восемь писем президенту Молдовы Майе Санду, все они остались без ответа. В таких условиях я отвожу значимую роль международным участникам урегулирования, которые должны использовать свое влияние и авторитет, чтобы дисциплинировать молдавскую сторону и вывести диалог из явно затянувшегося тупика.