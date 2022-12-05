Dnestr.TV

 
0

Голкипер сборной Хорватии вошел в историю чемпионатов мира

Голкипер сборной Хорватии вошел в историю чемпионатов мира

Голкипер сборной Хорватии по футболу Доминик Ливакович вошел в историю чемпионатов мира после победы над командой Японии в матче 1/8 финала. Об этом в Twitter сообщает Opta.

Ливакович стал третьим вратарем, отразившим три удара в серии пенальти в рамках мундиаля. До него за все время проведения турнира это удалось сделать лишь португальцу Рикарду в игре с командой Англии в 2006 году, а также хорвату Даниелу Субашичу в ходе встречи с Данией в 2018 году, сообщает lenta.ru.

Ранее в понедельник, 5 декабря, Хорватия обыграла Японию и вышла в четвертьфинал чемпионата мира в Катаре. В основное время голами отметились японец Дайдзэн Маэда и хорват Иван Перишич. В серии послематчевых пенальти Хорватия победила со счетом 3:1. 9 декабря в 1/4 финала команда встретится с победителем матча Бразилия — Южная Корея.

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря. Сборная России пропускает турнир из-за санкций Международной федерации футбола.
  • Сегодня, 08:40
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Народ говорит: о ситуации вокруг ООО "Линксервис"
  • "Закрыть нельзя оставить" : возобновляется дело "Лин ...
  • Народ говорит: о режиме ЧП в экономике Приднестровья
  • Украинские беженцы подняли бунт в Болгарии
  • Народ говорит о событиях в Молдове
  • Сколько переплачивает Молдова за электроэнергию
  • Пресс-конференция с говорящим названием «16x16»
  • В Москве ждут объяснений Кишинева
  • Александр Коршунов рассказал о задержании в аэропорту К ...
  • Храм села Парканы. Праздничный концерт (полное видео)

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Народ говорит: о ситуации вокруг ООО "Линксервис"
  • "Закрыть нельзя оставить" : возобновляется дело "Лин ...
  • Народ говорит: о режиме ЧП в экономике Приднестровья
  • Украинские беженцы подняли бунт в Болгарии
  • Народ говорит о событиях в Молдове
  • Сколько переплачивает Молдова за электроэнергию
  • Пресс-конференция с говорящим названием «16x16»
  • В Москве ждут объяснений Кишинева
  • Александр Коршунов рассказал о задержании в аэропорту К ...
  • Храм села Парканы. Праздничный концерт (полное видео)
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна