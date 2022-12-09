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Российских теннисистов допустили к участию на Australian Open

Российских теннисистов допустили к участию на Australian Open

Организаторы Открытого чемпионата Австралии по теннису включили в заявочный лист турнира российских спортсменов, сообщается на сайте Australian Open.

Все они, как и белорусские спортсмены, выступят под нейтральным флагом, передаёт sport-interfax

В мужской сетке одиночного разряда из россиян выступят Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Аслан Карацев, Роман Сафиуллин.

В женском турнире участие примут Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова, Анна Калинская, Евгения Родина, Анна Блинкова, Камилла Рахимова, Варвара Грачева.

Australian Open в 2023 году пройдет с 16 по 29 января и откроет календарную серию турниров Большого шлема.

Ранее сообщалось, что руководство Федерации тенниса Австралии не будет против выступлений представителей России и Белоруссии на Australian Open-2023.
  • Сегодня, 12:45
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