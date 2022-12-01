Сборы, связанные с оказанием консульских услуг для граждан Молдовы за рубежом, упразднены, соответствующие поправки в законодательство приняли депутаты на пленарном заседании в четверг.
В законе, предусматривающем снижение стоимости консульских услуг, предоставляемых гражданам Республики Молдова, также предусмотрено снижение на 50% размера сборов за оформление и выдачу паспорта гражданина Республики Молдова, за консульские действия в сфере гражданства, за регистрацию документов гражданского состояния, за совершение нотариальных действий, за консульскую супралегализацию и еще ряд услуг, пишет Sputnik.md.
Кроме того, отменены консульские сборы, связанные с оформлением пакета документов для получения паспорта гражданина Республики Молдова для лиц, не достигших 18-летнего возраста.
В результате консульские сборы, которые граждане Молдовы платят при получении услуги, были снижены на 60%.
До сих пор при обращении за услугой через консульские учреждения граждане Республики Молдова оплачивали общую стоимость, состоящую из нескольких компонентов: пошлина, взимаемая Агентством государственных услуг, консульский сбор и сопутствующие расходы. Если граждане дополнительно запрашивали отправку документов с помощью курьерских служб, то также добавлялась стоимость доставки документов на дом.
Зонопроект был принят во втором чтении голосами 70 депутатов.