10% ежегодных потребностей Европейского союза — всего около двух миллионов тонн «зеленого» водорода — могут поступать с Пиренейского полуострова во Францию и, таким образом, на европейский энергетический рынок по трубопроводу H2MED, который будет построен к концу десятилетия. Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил подробности планируемого проекта в пятницу в Аликанте.
Согласно соглашению между Испанией, Португалией и Францией, в рамках проекта будут построены два трубопровода. Один — между Селорико-да-Бейра в Португалии и Замора в Испании протяженностью 248 км и стоимостью € 350 млн за 48 месяцев. Другая линия соединит Барселону, Испания, с французским городом Марселем. Она протянется на 455 км под водой, будет построена за 56 месяцев и обойдется в € 2,5 млрд, передает eadaily.com.
«Это будет первый крупный водородный коридор Европейского союза», — объявил премьер Педро Санчес, подчеркнув, что этот проект укрепит энергетическую безопасность ЕС, стратегическую автономию и приверженность климатической нейтральности.
В рамках саммита в Аликанте с участием девяти южных стран Европейского союза премьер-министры Испании и Португалии, президент Франции и председатель Европейской комиссии доработали детали проекта, который будет представлен на следующей неделе в Брюсселе и будет объявлен проектом, представляющим общий интерес для ЕС, поэтому он может рассчитывать на финансирование сообщества.
«Пиренейский полуостров станет одним из главных энергетических центров Европейского союза», — заявила Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции после встречи, добавив, что трубопровод мог бы соединить водородные поставки всего региона.
Цель Европейской комиссии состоит в том, чтобы к 2030 году сообщество могло производить 10 млн тонн экологически чистого водорода и импортировать еще 10 млн тонн водорода из различных источников.