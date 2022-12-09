Россия пытается дестабилизировать ситуацию в Молдове. С такими обвинениями выступила президент республики Майя Санду в интервью телеканалу СNN.
Политик утверждает, что Молдова борется с гибридной войной, в стране отмечаются попытки Москвы дестабилизировать ситуацию в республике. «Пропаганда — это часть гибридной войны, трансформация энергоресурсов в оружие — это часть гибридной войны», — сказала Санду.
По ее мнению, протесты в стране организованы коррупционными группами с пророссийскими политическими силами. Кроме того, президент отметила, что российские военные, находящиеся в Приднестровье, создают дополнительные риски для безопасности Молдовы.
В конце ноября около 40 тысяч человек вышли на антиправительственный протест в центре Кишинева и потребовали отставки Санду. Протестующие были возмущены ростом цен на газ и продуктов питания, а также высокой инфляцией и падением уровня жизни. Они обвинили власти в неспособности справиться с кризисом.
Санду в интервью CNN отметила, что в последнее время внешние партнеры, включая НАТО, усилили помощь Молдове для укрепления сектора обороны республики.
«Пропаганда, использование энергоресурсов как оружия — все это часть гибридной войны. „Газпром“ ограничил поставки газа на 60%, хотя у нас есть контракт, и мы покупаем газ по очень высокой цене. Коррумпированные группы в Молдове вместе с пророссийскими политическими силами, поддерживаемыми Россией, проводят протесты, чтобы дестабилизировать ситуацию», — сказала Санду.
Санду также отметила, что НАТО и страны Альянса в последнее время увеличили поддержку Молдовы.
«Мы и раньше сотрудничали с НАТО, но сейчас Альянс увеличивает помощь стране. Мы также получаем больше помощи от стран НАТО для укрепления обороноспособности. Конечно, за короткое время чудеса невозможны. Но мы сделали определенные запросы для нашего оборонного сектора. И, хоть мы и понимаем, что Украина должна быть в приоритете, но надеемся получить эту помощь, чтобы увеличить нашу обороноспособность», — сказала президент.
На вопрос, беспокоится ли Молдова о том, что Россия может предпринять какие-либо действия, чтобы помешать Молдове на пути в ЕС, Санду отметила, что Молдова — независимая страна, и сама вольна выбирать свой путь.
«Это наше решение и решение стран-членов ЕС, это не дело России. (…) Это не Россия а Молдова решает, как нашей стране развиваться и куда двигаться», — подчеркнула Санду.
Недавно заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ заявил в ходе конференции в Кишиневе, что НАТО «очень серьезно относится к просьбам Молдовы оказать дополнительную поддержку в укреплении национальной безопасности». Джоанэ подчеркнул, что Молдова — «очень важный партнер НАТО», и Альянс «будет продолжать помогать республике повышать ее устойчивость перед лицом растущего давления России». Он также рассказал, что на министерской встрече НАТО в Бухаресте союзники обсудили адресную поддержку Молдовы со стороны НАТО, включая дополнительную поддержку в области наращивания потенциала, реформ и учебной подготовки в целях совершенствования институтов безопасности и обороны.