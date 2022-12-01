Федерация фигурного катания Канады изменила в правилах определение «дуэт». Ранее он состоял из одного мужчины и одной женщины, теперь — «из двух фигуристов». Для дифференциации спортсменов будут использовать формулировки «фигурист А» и «фигурист Б»
Федерация фигурного катания Канады (Skate Canada) разрешила однополым дуэтам принимать участие в соревнованиях в парном катании и танцах на льду. Об этом сообщается на сайте Skate Canada, передаёт РБК
Федерация изменила в своих правилах определение «дуэт». Ранее дуэт состоял из одного мужчины и одной женщины, теперь — «из двух фигуристов».
«Благодаря обновлению определения дуэта многие представители фигурного катания в Канаде получат новые возможности для занятий спортом. Это изменение связано с устранением барьеров для участия в фигурном катании, и мы считаем, что оно окажет значительное влияние на обеспечение того, чтобы все гендерные идентичности признавались и принимались одинаково и без предубеждений», — сказала Карен Батчер, президент Skate Canada.
Вместо определений «мужчина» и «женщина» будут использовать понятия «фигурист А» и «фигурист Б» или «поднимаемый партнер» и «поднимающий партнер» или «ведомый» и «ведущий» для дифференциации каждого спортсмена.
Отмечается, что эти новые правила касаются только турниров под эгидой Skate Canada.