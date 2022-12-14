В первые 10 дней декабря европейские страны закупили уже более 16 млн баррелей дизеля, половина поставок которых приходится на Россию. Если Европа продолжит закупки в таком же темпе, то общий показатель станет самым высоким с 2016 года. Об этом сообщило 14 декабря агентство Bloomberg.
Агентство отмечает, что в такой спешке страны Евросоюза закупают дизельное топливо из-за скорого запрета на поставки нефтепродуктов из РФ, передаёт lenta.ru
С 5 декабря вступили в силу запрет Евросоюза на морские поставки российской нефти и потолок цен, в соответствии с которым сырье из России должно стоить не дороже $60 за баррель. С 5 февраля такие же меры начнут действовать и в отношении нефтепродуктов.
«Европа доставляет дизельные грузы со всего мира почти рекордными темпами в преддверии грядущего запрета на поставки от своего крупнейшего внешнего поставщика», — отмечает агентство.
За первые десять дней декабря ЕС и Великобритания суммарно импортировали более 16 миллионов баррелей дизельного топлива из разных стран, следует из данных Vortexa. По оценкам аналитиков, с 1 по 15 декабря средний объем поставок дизеля достигнет 1,8 миллиона баррелей в день. Если объемы импорта останутся на этом уровне до конца года, то общий показатель за декабрь станет вторым по величине с начала 2016 года.
При этом почти половина европейского импорта дизеля в декабре приходится на Россию. К 12 декабря страны региона закупали по 1,6 миллиона баррелей дизеля в сутки, при этом почти 750 тысяч баррелей из них поставили российские компании. Такая же тенденция наблюдалась в ноябре: тогда из 1,2 миллиона баррелей в сутки 612 тысяч приходились на Россию.
Данные по импорту российского дизеля, по мнению Bloomberg, сигнализируют о том, что Европе «предстоит пройти долгий путь», прежде чем она сможет отказаться от российских поставок. Однако после вступления в силу запрета на импорт нефтепродуктов из РФ поставки может нарастить, например, Турция. Анкара будет закупать российское топливо для внутреннего потребления, а нефтепродукты, произведенные в стране, направлять на экспорт в ЕС, полагает агентство.
Ранее аналитики консалтинговой компании Wood Mackenzie предсказали Европе рекордное за 12 лет падение запасов дизеля — в декабре и январе регион будет наращивать запасы, но к началу весны запасы упадут до минимума с 2011 года.
29 ноября вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия не приемлет введения такого ограничения. Он также подчеркнул, что установление потолка стоимости создаст множество рисков на рынке, в том числе дефицит предложения.