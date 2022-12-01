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У Януковича конфисковали все имущество

У Януковича конфисковали все имущество

Высший антикоррупционный суд взыскал в доход государства движимое, недвижимое имущество и средства бывшего президента Украины Виктора Януковича, удовлетворив иск Министерства юстиции. Об этом вечером в среду, 14 декабря, сообщила пресс-служба ведомства

Там также добавили, что у экс-президента конфисковали 537 историко-культурных и материальных ценностей, произведений искусства (картины, антикварная мебель и т.п.). Их оценочная стоимость составляет более 18 миллионов 778 тысяч евро.

В Центре противодействия коррупции уточнили, что у Януковича конфисковали:

Межигорье, в частности знаменитую Хонку;

гостинично-ресторанный комплекс в Сухолучье;

квартиру на Оболонской набережной;

паркоместа;

31 млн грн и 84,9 тысяч долларов на банковских счетах;

100% долей в уставном капитале ООО "Танталит" и "Дом Лесника";

537 культурных ценностей на 18,7 млн евро (книги, иконы, картины, антикварная мебель, часы, вазы, сабли, ружья и пушки 19 века).

Решение ВАКС может быть обжаловано в течение пяти дней со дня оглашения, передаёт ТАСС

12 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против Януковича.

Янукович занимал пост президента Украины с 2010 по 2014 год. В ходе государственного переворота в феврале 2014 года он, по сути, силой был отстранен от власти и в связи с угрозой для личной безопасности вынужден был покинуть страну. В октябре 2016 года новые власти Украины лишили Януковича звания президента, а месяц спустя объявили о возбуждении против него заочного уголовного дела по обвинению в государственной измене. В 2019 году суд в Киеве по делу о госизмене заочно приговорил его к 13 годам лишения свободы
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