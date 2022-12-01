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Молдова обвиняет приднестровские власти в блокировании важных процессов в ОКК

Молдова обвиняет приднестровские власти в блокировании важных процессов в ОКК

Делегация Тирасполя 15 декабря на заседании Объединенной контрольной комиссии (ОКК) заблокировала назначение военного наблюдателя от Кишинева в Зоне безопасности. Бюро реинтеграции назвало это «деструктивным подходом» и обвинило приднестровские власти в блокирования важных процессов в ОКК, передаёт newsmaker.md

Как сообщили в Бюро, при рассмотрении организационных вопросов «приднестровская сторона воздержалась от поддержки кандидатуры офицера Национальной армии, предложенного на должность военного наблюдателя» от Кишинева.

«Делегация Молдовы категорически не одобрила такой деструктивный подход блокирования важных процессов в рамках ОКК и подчеркнула, что на военных наблюдателей возложена весомая задача в механизме мониторинга и документирования ситуации в периметре ответственности совместных миротворческих сил», -сообщило Бюро реинтеграции.

Также кишиневская делегация в очередной раз настаивала на том, чтобы приднестровские силовые органы убрали по их мнению незаконные посты в Зоне безопасности.

На момент этой публикации на официальном сайте Делегации представителей в Объединённой Контрольной Комиссии от ПМР отсутствует какая либо информация о прошедшем 15 декабря заседании ОКК
  • Сегодня, 19:36
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