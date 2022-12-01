15 декабря Вадим Красносельский провел совещание с участием Руководителя Администрации Президента, председателей Правительства ПМР и Государственного таможенного комитета, министров внутренних дел и госбезопасности, прокурора республики. Основной вопрос – ситуация с заметно возросшей нагрузкой на пункты пропуска на границе с Республикой Молдова.
Оснащение терминалов и подъездные пути к ним не были рассчитаны на нынешнюю активность. Грузо- и пассажиропоток там серьезно вырос после закрытия приднестровско-украинских участков, которые до нынешнего года принимали на себя порядка 80% перемещений. Существующие реалии требуют соответствующего реагирования.
Президентом были даны поручения, направленные на совершенствование работы контрольно-пропускных пунктов на границе с Молдовой, ускорение таможенных процедур, минимизацию периода пребывания граждан и грузов на постах. Сегодня руководители профильных ведомств проинформировали о подвижках.
Председатель ГТК ПМР Валентин Грабко сообщил о мерах, принятых для увеличения пропускной способности пунктов пропуска. На наиболее загруженных из них увеличены дежурные смены, оборудованы дополнительные рабочие места для инспекторов, осуществляющих таможенное оформление, и площадки для проведения контрольных мероприятий. Кроме того, принято решение о выборочном подходе к таможенным проверкам.
По линии госбезопасности упрощен порядок регистрации гражданских лиц. Что касается внешнеэкономической деятельности: индивидуальные предприниматели, которые перемещают через границу на транспортном средстве более десяти товарных наименований общей массой, превышающей 3,5 тонны, не останавливаются для оформления в пункте пересечения границы, а направляются в выбранный на свое усмотрение таможенный орган. Принятие этих мер позволило снизить напряженность.
Загруженными остаются первые дни недели. Это связано с тем, что суббота и воскресенье для персонала таможенных терминалов Молдовы – выходные. Участники ВЭД, не успевшие пройти в будни процедуру оформления, остаются там ожидать начала рабочего периода, что приводит к серьезному наплыву машин в понедельник.
Вадим Красносельский спрашивал об исполнении данного им недавно поручения, связанного с упрощением процедуры оформления товаров, ввозимых физическими лицами для нужд хозяйствующих субъектов. Действующий ранее в статусе тестового режима порядок декларирования аннулируется. На подпись Президенту направлены изменения Таможенного кодекса.
Отменяется требование обязательного оформления ввозимых товаров исключительно на пункте пропуска. Декларировать теперь можно будет в таможенных органах и на складах юрлица.
Для приднестровцев, делегированных ввезти продукцию по официальному запросу отечественных организаций, предусмотрена возможность электронного, в том числе заблаговременного, оформления. Подготовленная предварительная декларация, соответствующая реально импортируемому грузу, позволяет представителю добросовестного участника ВЭД завершить таможенное оформление на складе предприятия (при наличии у юрлица разрешения на ответственное хранение).
Если до поездки товаросопроводительная документация заполнена не была либо ее содержание не соответствует перечню ввозимых товаров (изменены наименования, количество, стоимость), оформление проведут в таможенных структурах – груз необходимо будет доставить на любой из складов временного хранения таможен.
Вадим Красносельский выразил должностным лицам и коллективам возглавляемых ими ведомств благодарность за понимание сложности ситуации и оперативность принятия решений, подчеркнув, что и далее необходимо своевременно реагировать на происходящие изменения.