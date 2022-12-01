Dnestr.TV

 
0

Приняты меры для увеличения пропускной способности пунктов пропуска

Приняты меры для увеличения пропускной способности пунктов пропуска

15 декабря Вадим Красносельский провел совещание с участием Руководителя Администрации Президента, председателей Правительства ПМР и Государственного таможенного комитета, министров внутренних дел и госбезопасности, прокурора республики. Основной вопрос – ситуация с заметно возросшей нагрузкой на пункты пропуска на границе с Республикой Молдова.

Оснащение терминалов и подъездные пути к ним не были рассчитаны на нынешнюю активность. Грузо- и пассажиропоток там серьезно вырос после закрытия приднестровско-украинских участков, которые до нынешнего года принимали на себя порядка 80% перемещений. Существующие реалии требуют соответствующего реагирования.

Президентом были даны поручения, направленные на совершенствование работы контрольно-пропускных пунктов на границе с Молдовой, ускорение таможенных процедур, минимизацию периода пребывания граждан и грузов на постах. Сегодня руководители профильных ведомств проинформировали о подвижках.

Председатель ГТК ПМР Валентин Грабко сообщил о мерах, принятых для увеличения пропускной способности пунктов пропуска. На наиболее загруженных из них увеличены дежурные смены, оборудованы дополнительные рабочие места для инспекторов, осуществляющих таможенное оформление, и площадки для проведения контрольных мероприятий. Кроме того, принято решение о выборочном подходе к таможенным проверкам.

По линии госбезопасности упрощен порядок регистрации гражданских лиц. Что касается внешнеэкономической деятельности: индивидуальные предприниматели, которые перемещают через границу на транспортном средстве более десяти товарных наименований общей массой, превышающей 3,5 тонны, не останавливаются для оформления в пункте пересечения границы, а направляются в выбранный на свое усмотрение таможенный орган. Принятие этих мер позволило снизить напряженность.

Загруженными остаются первые дни недели. Это связано с тем, что суббота и воскресенье для персонала таможенных терминалов Молдовы – выходные. Участники ВЭД, не успевшие пройти в будни процедуру оформления, остаются там ожидать начала рабочего периода, что приводит к серьезному наплыву машин в понедельник.

Вадим Красносельский спрашивал об исполнении данного им недавно поручения, связанного с упрощением процедуры оформления товаров, ввозимых физическими лицами для нужд хозяйствующих субъектов. Действующий ранее в статусе тестового режима порядок декларирования аннулируется. На подпись Президенту направлены изменения Таможенного кодекса.

Отменяется требование обязательного оформления ввозимых товаров исключительно на пункте пропуска. Декларировать теперь можно будет в таможенных органах и на складах юрлица.

Для приднестровцев, делегированных ввезти продукцию по официальному запросу отечественных организаций, предусмотрена возможность электронного, в том числе заблаговременного, оформления. Подготовленная предварительная декларация, соответствующая реально импортируемому грузу, позволяет представителю добросовестного участника ВЭД завершить таможенное оформление на складе предприятия (при наличии у юрлица разрешения на ответственное хранение).

Если до поездки товаросопроводительная документация заполнена не была либо ее содержание не соответствует перечню ввозимых товаров (изменены наименования, количество, стоимость), оформление проведут в таможенных структурах – груз необходимо будет доставить на любой из складов временного хранения таможен.

Вадим Красносельский выразил должностным лицам и коллективам возглавляемых ими ведомств благодарность за понимание сложности ситуации и оперативность принятия решений, подчеркнув, что и далее необходимо своевременно реагировать на происходящие изменения.
  • Сегодня, 19:54
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Пресс-конференция с говорящим названием «16x16»
  • Народ говорит о событиях в Молдове
  • В Москве ждут объяснений Кишинева
  • Александр Коршунов рассказал о задержании в аэропорту К ...
  • Храм села Парканы. Праздничный концерт (полное видео)
  • Сергей Оболоник рассказал, что значит для нашей экономи ...
  • С 2023 года изменится порядок оплаты за обслуживание вн ...
  • Жителям Молдовы посоветовали подготовить "тревожный че ...
  • В Бендерах показали документальный фильм "Мама для Юли ...
  • Задержан подозреваемый в убийстве тираспольской школьни ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Пресс-конференция с говорящим названием «16x16»
  • Народ говорит о событиях в Молдове
  • В Москве ждут объяснений Кишинева
  • Александр Коршунов рассказал о задержании в аэропорту К ...
  • Храм села Парканы. Праздничный концерт (полное видео)
  • Сергей Оболоник рассказал, что значит для нашей экономи ...
  • С 2023 года изменится порядок оплаты за обслуживание вн ...
  • Жителям Молдовы посоветовали подготовить "тревожный че ...
  • В Бендерах показали документальный фильм "Мама для Юли ...
  • Задержан подозреваемый в убийстве тираспольской школьни ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна