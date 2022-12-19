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Перевозчиков, доставивших в РМ не допущенных в страну иностранцев, обяжут везти их обратно

Перевозчиков, доставивших в РМ не допущенных в страну иностранцев, обяжут везти их обратно

Перевозчики, доставившие в Республику Молдова иностранцев, которые не отвечают условиям въезда на территорию страны, будут обязаны перевезти их до места посадки, соответствующее решение приняла Комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС) на своем заседании в пятницу.

Вывезти иностранцев, которым было отказано во въезде в Молдову, необходимо не позднее суток с момента выдачи отказа, отмечается в решении.

"В отступление от ст. 7(2) и ст. 8(5) Закона № 200/2010 о режиме пребывания иностранцев в Республике Молдова, перевозчики, доставившие в республику иностранцев, не соответствующих условиям въезда на территорию Республика Молдова, обязаны обеспечить их транспортировку в сроки, не превышающие 24 часа с момента вынесения решения об отказе во въезде в РМ, до места посадки или другого пункта, доступного для иностранцев, или туда, где их принимают", – отмечается в тексте документа.

Кроме того, согласно решению КЧС, перевозчик обязан нести расходы на содержание, а также все расходы, связанные с возвращением иностранцев, пишет sputniknews.ru.
  • Вчера, 11:40
  • DTV
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