В ходе селекторного совещания руководители органов государственной власти и управления проинформировали Президента о положении дел по направлениям, которые представляют. О ситуации в городах и районах республики рассказали главы государственных администраций.
Доклад об обстановке в энергетическом секторе республики озвучил министр экономического развития Сергей Оболоник. Общий вывод: ситуация штатная, обеспечение энергоресурсами на достаточном уровне, промышленные объекты вернулись к докризисному режиму. На текущей неделе специалисты приступят к мероприятиям, предваряющим заключение новых контрактов на поставку природного газа, выработку и реализацию за пределы республики электричества. Вадим Красносельский подчеркнул, что считает правильным заблаговременную проработку вопроса и проведение предварительных консультаций. Президент также затронул тему ценовой политики, упомянув высказывания ряда молдавских политиков о якобы дороговизне вырабатываемой в Приднестровье электроэнергии. Согласно текущим договоренностям МГРЭС поставляет в Молдову электричество по 73 доллара за мегаватт, при этом еще совсем недавно соседняя республика приобретала его у Румынии по цене порядка 400 евро и упомянутые выше чиновники не возмущались необоснованностью стоимости, напомнил Вадим Красносельский. Цена сформирована на основе исключительно экономических расчетов, подчеркнул Глава приднестровского государства, сообщается на сайте Президента ПМР.
Еще одна тема рабочего совещания при Президенте – эпидемиологическая обстановка в стране. Коронавирусного всплеска нет, но заболеваемость ОРВИ растет. На минувшей неделе выявлено 2560 носителей острой инфекции верхних дыхательных путей (неделей ранее – 2406; рост заболеваемости за семь дней – 6,4%). 57,2% заболевших – дети до 14 лет, сообщила главный санитарный врач республики Наталья Берил. Она отметила, что с целью профилактики гриппа привились 18834 приднестровца. Вакцина есть в наличии. В учебных заведениях классы закрывают на карантин в случае медицинского подтверждения болезни у трети коллектива. Президент рекомендовал уделять повышенное внимание состоянию детей, посещающих школы и детские сады. При наличии признаков болезни администрации предписано в обязательном порядке измерять температуру потенциальным носителям вируса. Своевременная изоляция и вовремя проведенное лечение будут способствовать сдерживанию роста заболеваемости, уверен Глава государства.
Еще один важный, по мнению Президента, аспект – температурный режим в образовательных учреждениях. Поручено уделять этому вопросу повышенное внимание. Речь идет не только об учебных кабинетах, но и, к примеру, о школьных спортзалах и раздевалках при них. В адрес Главы государства поступают обращения родителей, отмечающих, что в этих помещениях холодно. Профильным службам поручено провести проверочные мероприятия по всем образовательным учреждениям республики. При подтверждении фактов, спортзалы, температурный режим в которых не соответствует нормативным показателям, будут закрыты для проведения профилактических работ.
Речь также зашла о питании в школьных и детсадовских столовых. Есть родительские нарекания по поводу вкусовых качеств блюд. По поручению Президента санэпидемстанция проверит меню на предмет соответствия нормам и перечню поставляемых продуктов. Вадим Красносельский обратил внимание на то, что действующее законодательство допускает проведение СЭС такого рода проверочных мероприятий только один раз в три года. Это ограничение в отношении гарантий качественного детского питания нецелесообразно, считает Вадим Красносельский. Поручено подготовить законодательную инициативу, которая предоставит санитарной службе возможность мониторить положение дел и оперативно реагировать на поступающие сигналы.