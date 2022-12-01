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В Правительстве Приднестровья подписали Генеральное соглашение на 2023-2025 годы

В Правительстве Приднестровья подписали Генеральное соглашение на 2023-2025 годы

По результатам совместной работы Министерства по социальной защите и труду ПМР с Министерством экономического развития ПМР, Общереспубликанским объединением работодателей – Союзом промышленников, аграриев и предпринимателей Приднестровья, Федерацией профсоюзов Приднестровья в Правительстве ПМР подписано новое Генеральное соглашение на 2023-2025 годы.

При его разработке за основу было принято действующее в 2020-2022 годах Генеральное соглашение и актуализированное с учётом реалий, сложившихся в социально-экономической сфере Приднестровской Молдавской Республики, с целью преодоления негативных постпандемийных последствий и последствий негативного влияния внешних факторов на экономику и социальную сферу республики, сообщает Минсоцзащиты республики.

Так, были включены дополнительные обязательства сторон В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ, направленные на решение следующих основных задач:

1) совершенствование и расширение, на основе обеспечения баланса интересов государства и субъектов предпринимательства, мер государственной поддержки отечественных производителей товаров, работ, услуг в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и транспорте с целью стабилизации и последующего развития экономики республики и преодоления негативных постпандемийных последствий и последствий негативного влияния внешних факторов на экономику и социальную сферу республики;

2) совершенствование мер государственной поддержки для развития малого и среднего бизнеса, индивидуального предпринимательства с целью увеличения уровня занятости и расширения рынка услуг, оказываемых населению республики и создания новых рабочих мест;

3) увеличение объемов внутреннего валового продукта, включая увеличение BBП на душу населения;

4) совершенствование системы и качества (уровня) подготовки специалистов высшего и среднего-специального звена, а также подготовки квалифицированных рабочих кадров для экономики и предприятий республики;

5) оптимизация (либерализация с усилением консультативных функций со стороны государства) государственных регуляторных механизмов, а также направлений в сфере контрольно-надзорной деятельности по отношению к бизнесу;

6) совершенствование налоговой, тарифной и кредитно-денежной политики государства по отношению к населению и бизнесу республики.

В ЧАСТИ УРОВНЯ ЖИЗНИ И СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ предполагается решение следующих задач:

1) реализация комплекса мер, обеспечивающих повышение уровня реальной заработной платы, уровня жизни населения, в том числе механизмов стимулирования и государственной поддержки организаций, повышающих заработную плату своим работникам;

2) обеспечение государственного и общественного контроля за своевременной и в полном объеме выплатой начисленной заработной платы в организациях всех форм собственности;

3) сохранение рабочих мест и создание новых;

4) продолжение реализации действующих программ активной политики занятости, способствующих расширению возможностей трудоустройства лиц, испытывающих трудности в поиске работы;

5) повышение качества подготовки по рабочим специальностям в системе профессионального технического образования республики с учетом современных требований;

6) содействие развитию практики стажировок учащихся и выпускников организаций профессионального образования в целях получения опыта работы, а также их последующего трудоустройства на постоянные рабочие места;

7) предоставление рабочих мест для лиц, освоивших образовательные программы за счет средств республиканского бюджета, прошедших государственную (итоговую) аттестацию и получивших место работы по распределению;

8) обеспечение информированности граждан и работодателей о предоставляемых государственных услугах в области содействия занятости населения, а также о наличии вакансий;

9) закрепление квалифицированных рабочих кадров (при поддержке государства) на предприятиях республики.

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ТРУДОВЫХ ПРАВ, ОХРАНЫ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ предполагается решение следующих задач:

1) содействие реализации государственной политики и осуществление комплекса мероприятий по контролю (надзору) за состоянием условий и безопасностью труда, санитарно-эпидемиологической и экологической безопасностью;

2) продолжение осуществления лечебно-профилактических мероприятий по оздоровлению работников, прежде всего занятых во вредных условиях труда, в частности, в санаториях-профилакториях, санаторно-курортных учреждениях;

3) совершенствование и актуализация действующих нормативно-правовых актов в области охраны труда, промышленной санитарно-эпидемиологической и экологической безопасности, а также государственные программы улучшения условий труда и осуществлять их реализацию.

В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА продолжится:

1) взаимодействие, координация и поиск сбалансированных решений, учитывающих интересы государственного бюджета, работодателей и работников, при обсуждении вопросов налоговой и тарифной политики на стадии разработки проектов законов и подзаконных нормативных правовых актов;

2) участие сторон в разработке и реализации социально-экономической политики государства и принятие мер, способствующих повышению эффективности и конкурентоспособности производства, созданию новых рабочих мест и закреплению квалифицированных работников на производствах, обеспечению своевременной оплаты труда и социальных гарантий, охраны труда и здоровья работников организаций.

Генеральное соглашение вступит в силу с 1 января 2023 года и будет действовать 3 года (по 31 декабря 2025 года).

Текст Генерального соглашения подлежит опубликованию в газете Приднестровье в двухнедельный срок со дня его подписания.

Контроль за ходом выполнения настоящего Соглашения будет осуществляться непосредственно трёхсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений.
  • Вчера, 19:38
  • DTV
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