По результатам совместной работы Министерства по социальной защите и труду ПМР с Министерством экономического развития ПМР, Общереспубликанским объединением работодателей – Союзом промышленников, аграриев и предпринимателей Приднестровья, Федерацией профсоюзов Приднестровья в Правительстве ПМР подписано новое Генеральное соглашение на 2023-2025 годы.
При его разработке за основу было принято действующее в 2020-2022 годах Генеральное соглашение и актуализированное с учётом реалий, сложившихся в социально-экономической сфере Приднестровской Молдавской Республики, с целью преодоления негативных постпандемийных последствий и последствий негативного влияния внешних факторов на экономику и социальную сферу республики, сообщает Минсоцзащиты республики.
Так, были включены дополнительные обязательства сторон В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ, направленные на решение следующих основных задач:
1) совершенствование и расширение, на основе обеспечения баланса интересов государства и субъектов предпринимательства, мер государственной поддержки отечественных производителей товаров, работ, услуг в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и транспорте с целью стабилизации и последующего развития экономики республики и преодоления негативных постпандемийных последствий и последствий негативного влияния внешних факторов на экономику и социальную сферу республики;
2) совершенствование мер государственной поддержки для развития малого и среднего бизнеса, индивидуального предпринимательства с целью увеличения уровня занятости и расширения рынка услуг, оказываемых населению республики и создания новых рабочих мест;
3) увеличение объемов внутреннего валового продукта, включая увеличение BBП на душу населения;
4) совершенствование системы и качества (уровня) подготовки специалистов высшего и среднего-специального звена, а также подготовки квалифицированных рабочих кадров для экономики и предприятий республики;
5) оптимизация (либерализация с усилением консультативных функций со стороны государства) государственных регуляторных механизмов, а также направлений в сфере контрольно-надзорной деятельности по отношению к бизнесу;
6) совершенствование налоговой, тарифной и кредитно-денежной политики государства по отношению к населению и бизнесу республики.
В ЧАСТИ УРОВНЯ ЖИЗНИ И СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ предполагается решение следующих задач:
1) реализация комплекса мер, обеспечивающих повышение уровня реальной заработной платы, уровня жизни населения, в том числе механизмов стимулирования и государственной поддержки организаций, повышающих заработную плату своим работникам;
2) обеспечение государственного и общественного контроля за своевременной и в полном объеме выплатой начисленной заработной платы в организациях всех форм собственности;
3) сохранение рабочих мест и создание новых;
4) продолжение реализации действующих программ активной политики занятости, способствующих расширению возможностей трудоустройства лиц, испытывающих трудности в поиске работы;
5) повышение качества подготовки по рабочим специальностям в системе профессионального технического образования республики с учетом современных требований;
6) содействие развитию практики стажировок учащихся и выпускников организаций профессионального образования в целях получения опыта работы, а также их последующего трудоустройства на постоянные рабочие места;
7) предоставление рабочих мест для лиц, освоивших образовательные программы за счет средств республиканского бюджета, прошедших государственную (итоговую) аттестацию и получивших место работы по распределению;
8) обеспечение информированности граждан и работодателей о предоставляемых государственных услугах в области содействия занятости населения, а также о наличии вакансий;
9) закрепление квалифицированных рабочих кадров (при поддержке государства) на предприятиях республики.
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ТРУДОВЫХ ПРАВ, ОХРАНЫ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ предполагается решение следующих задач:
1) содействие реализации государственной политики и осуществление комплекса мероприятий по контролю (надзору) за состоянием условий и безопасностью труда, санитарно-эпидемиологической и экологической безопасностью;
2) продолжение осуществления лечебно-профилактических мероприятий по оздоровлению работников, прежде всего занятых во вредных условиях труда, в частности, в санаториях-профилакториях, санаторно-курортных учреждениях;
3) совершенствование и актуализация действующих нормативно-правовых актов в области охраны труда, промышленной санитарно-эпидемиологической и экологической безопасности, а также государственные программы улучшения условий труда и осуществлять их реализацию.
В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА продолжится:
1) взаимодействие, координация и поиск сбалансированных решений, учитывающих интересы государственного бюджета, работодателей и работников, при обсуждении вопросов налоговой и тарифной политики на стадии разработки проектов законов и подзаконных нормативных правовых актов;
2) участие сторон в разработке и реализации социально-экономической политики государства и принятие мер, способствующих повышению эффективности и конкурентоспособности производства, созданию новых рабочих мест и закреплению квалифицированных работников на производствах, обеспечению своевременной оплаты труда и социальных гарантий, охраны труда и здоровья работников организаций.
Генеральное соглашение вступит в силу с 1 января 2023 года и будет действовать 3 года (по 31 декабря 2025 года).
Текст Генерального соглашения подлежит опубликованию в газете Приднестровье в двухнедельный срок со дня его подписания.
Контроль за ходом выполнения настоящего Соглашения будет осуществляться непосредственно трёхсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений.