В венгерских магазинах введены количественные ограничения на покупку определённых товаров. Список включает мука, молоко, яйца или картофель.
По словам польского политолога Доминика Хея, население республики опасается, что максимальные цены не сохранятся, несмотря на обещания правительства, как это уже произошло с ценами на топливо, передает eadaily.com.
«Такие ограничения я видел во многих торговых сетях. Это восемь продуктов с гарантированными ценами. Венгры долго боролись с их нехваткой, сейчас стало громко, возможно, из-за приближающихся праздников, — заявил политолог в интервью Interia.pl. — В связи с тем, что время от времени они отсутствуют на прилавках магазинов, некоторые торговые точки ввели лимиты на их продажу: литр молока, килограмм картофеля или 10 штук яиц на человека».
По словам эксперта, «теперь, когда на полках магазинов не хватает основных продуктов, растёт обеспокоенность…»
«В такой ситуации легко вызвать панику на рынке. Другие товары очень дорогие, не имеют гарантированных цен, а инфляция в стране в настоящее время составляет 43,9 процента, — продолжил Хей. — Теперь поляки, живущие за границей, спрашивают, может ли кто-нибудь из страны привезти им муку или сахар. Не знаю, каковы масштабы этого явления, но такие вопросы возникают».
Венгерское правительство возлагает вину за введённые Западом санкции на Россию.