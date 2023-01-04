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В Румынии провели парад с российской военной символикой

В Румынии провели парад с российской военной символикой

Полиция уезда Бакэу возбудила уголовное дело, в рамках которого расследует случай, когда во время новогоднего парада несколько человек, переодевшись российскими солдатами, проехали на машинах, имитирующих военные, с надписью «Z».

«Сотрудники полиции Бакэу обратили внимание на видеоизображениях, появившихся в публичном пространстве, и начали проверки для точного установления фактической ситуации, и в зависимости от результатов будут приняты необходимые правовые меры», — заявили полицейские, пишет digi24.ro, передает mybusiness.md

Инцидент произошёл в уездном городке Берзунць, где каждый год проходит парад людей в масках, которые затрагивают различные темы.

На видео в соцсетях появляются внедорожники с объектами в форме ракет, а также другие типы транспортных средств, некоторые из которых имеют букву Z, характерную в последние месяцы для бронетехники российской армии. Среди транспортных средств есть даже сельскохозяйственные машины, обтянутые темно-зеленой тканью или фольгой, на которых была написана та же буква Z.

За колонной машин следует колонна из десятков человек, большинство из которых в масках и в костюмах, похожих на российскую военную форму, некоторые с оружием.

В Румынии провели скандальный парад с российской военной символикой, сообщает Рoint.md и публикует короткое видео

В Румынии провели парад с российской военной символикой

В Румынии провели парад с российской военной символикой

  • Сегодня, 10:33
  • DTV
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