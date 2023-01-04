Полиция уезда Бакэу возбудила уголовное дело, в рамках которого расследует случай, когда во время новогоднего парада несколько человек, переодевшись российскими солдатами, проехали на машинах, имитирующих военные, с надписью «Z».
«Сотрудники полиции Бакэу обратили внимание на видеоизображениях, появившихся в публичном пространстве, и начали проверки для точного установления фактической ситуации, и в зависимости от результатов будут приняты необходимые правовые меры», — заявили полицейские, пишет digi24.ro, передает mybusiness.md
Инцидент произошёл в уездном городке Берзунць, где каждый год проходит парад людей в масках, которые затрагивают различные темы.
На видео в соцсетях появляются внедорожники с объектами в форме ракет, а также другие типы транспортных средств, некоторые из которых имеют букву Z, характерную в последние месяцы для бронетехники российской армии. Среди транспортных средств есть даже сельскохозяйственные машины, обтянутые темно-зеленой тканью или фольгой, на которых была написана та же буква Z.
За колонной машин следует колонна из десятков человек, большинство из которых в масках и в костюмах, похожих на российскую военную форму, некоторые с оружием.
В Румынии провели скандальный парад с российской военной символикой, сообщает Рoint.md и публикует короткое видео