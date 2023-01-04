В 2022 году было подано более 11 000 заявлений о предоставлении убежища в Республике Молдова, из них 9886 обращений от граждан Украины.
Большая часть заявлений украинцев была отозвана, говорит пресс-секретарь Бюро по миграции и убежищу Вера Валуца, передает noi.md со ссылкой на radiomoldova.md
"В процедуре у нас осталось только 3196 граждан Украины, подавших заявление о предоставлении убежища, а это означает, что по части заявлений решения о прекращении были приняты, потому что люди покидают Республику Молдова или отзывают свое заявление о предоставлении убежища", — объяснила Вера Валуца.
В настоящее время поток украинских беженцев, ходатайствующих о предоставлении убежища в Республике Молдова, является постоянным: еженедельно подается 110-120 заявлений.
Бюро по миграции и убежищу уже вынесло 60 решений относительно предоставления гуманитарной защиты лицам, прибывшим из Украины и других стран.