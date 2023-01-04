Dnestr.TV

 
0

Еженедельно свыше сотни украинцев подают заявления о предоставлении убежища в Молдове

Еженедельно свыше сотни украинцев подают заявления о предоставлении убежища в Молдове

В 2022 году было подано более 11 000 заявлений о предоставлении убежища в Республике Молдова, из них 9886 обращений от граждан Украины.

Большая часть заявлений украинцев была отозвана, говорит пресс-секретарь Бюро по миграции и убежищу Вера Валуца, передает noi.md со ссылкой на radiomoldova.md

"В процедуре у нас осталось только 3196 граждан Украины, подавших заявление о предоставлении убежища, а это означает, что по части заявлений решения о прекращении были приняты, потому что люди покидают Республику Молдова или отзывают свое заявление о предоставлении убежища", — объяснила Вера Валуца.

В настоящее время поток украинских беженцев, ходатайствующих о предоставлении убежища в Республике Молдова, является постоянным: еженедельно подается 110-120 заявлений.

Бюро по миграции и убежищу уже вынесло 60 решений относительно предоставления гуманитарной защиты лицам, прибывшим из Украины и других стран.
  • Сегодня, 20:26
  • DTV
  • Просмотров: 18
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Бендерах показали документальный фильм "Мама для Юли ...
  • В Канаде разрешили однополые дуэты в парном катании и т ...
  • В Молдове готовятся поправки к Уголовному кодексу, пред ...
  • Задержан подозреваемый в убийстве тираспольской школьни ...
  • Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые ...
  • Молдова на 40-м месте в рейтинге самых сильных паспорто ...
  • Беляков: Российских миротворцев в Приднестровье пытаютс ...
  • Арбитражный суд ПМР аннулировал лицензии "Линксервиса ...
  • Внимание: фейки!
  • Почему сняли с должности спецпредставителя Украины по П ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Бендерах показали документальный фильм "Мама для Юли ...
  • В Канаде разрешили однополые дуэты в парном катании и т ...
  • В Молдове готовятся поправки к Уголовному кодексу, пред ...
  • Задержан подозреваемый в убийстве тираспольской школьни ...
  • Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые ...
  • Молдова на 40-м месте в рейтинге самых сильных паспорто ...
  • Беляков: Российских миротворцев в Приднестровье пытаютс ...
  • Арбитражный суд ПМР аннулировал лицензии "Линксервиса ...
  • Внимание: фейки!
  • Почему сняли с должности спецпредставителя Украины по П ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна