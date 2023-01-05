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Молдавские саперы за год уничтожили 668 взрывоопасных объектов

Молдавские саперы за год уничтожили 668 взрывоопасных объектов

Саперы Национальной армии Молдовы в 2022 году провели 179 операций по разминированию, в результате которых обнаружено и уничтожено 668 взрывоопасных предметов и 14 705 патронов, сообщает пресс-служба Министерства обороны, передаёт sputniknews.ru

По информации специалистов, в прошедшем году саперы чаще всего выезжали на вызовы в Штефан-Водский, Новоаненский, Каушанский, Хынчештский и Ниспоренский районы.

Большую часть выявленных взрывоопасных предметов составили снаряды для минометов и артиллерии различного калибра, патроны и ручные гранаты. Все найденные боеприпасы – времен Второй мировой войны.

Наибольшее количество взрывоопасных объектов было обнаружено в декабре на поле в окрестностях села Копчак Чадыр-Лунгского района, где проводились сельскохозяйственные работы. Тогда группа снайперов уничтожила 160 боеприпасов, в том числе артиллерийские снаряды, 82-мм мины, ручные гранаты и патроны.

Еще одна крупная операция по разминированию прошла в августе в селе Рэскэець Штефан-Водского района. В ходе сельхозработ было выявлено 100 противотанковых мин, четыре ручные гранаты и один артиллерийский снаряд. Все боеприпасы были уничтожены в условиях максимальной безопасности.
  • Сегодня, 10:31
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