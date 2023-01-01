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В Григориополе проводят профилактические рейды по пожарной безопасности

В Григориополе проводят профилактические рейды по пожарной безопасности

В Григориополе сотрудники МВД и инспекторы госпожнадзора вышли в очередные рейды. Дополнительные профилактические мероприятия по пожарной безопасности, организованные по поручению Президента ещё до нового года, продолжаются.

Как сообщает пресс-служба МВД ПМР, правоохранители посещают одиноко проживающих пенсионеров, а также тех, кто состоит на учёте в милиции, злоупотребляет спиртными напитками и может уснуть с непотушенной сигаретой.

Инструктажи проводят и среди населения в частном секторе, где пользуются печью на дровах.

Участковые инспекторы григориопольского РОВД и сотрудники СВПЧ-9 напоминают жителям города и района о необходимости соблюдения правил эксплуатации электроприборов и отопительных устройств. Раздают памятки с правилами пожарной безопасности и номерами телефонов экстренных служб, по которым следует звонить в случае пожара или возникновения другой чрезвычайной ситуации.

В Григориополе проводят профилактические рейды по пожарной безопасности

В Григориополе проводят профилактические рейды по пожарной безопасности

Профилактические рейды продолжаются.

  • Вчера, 18:53
  • DTV
  • Просмотров: 38
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