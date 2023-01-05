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Минобороны РФ заявило о прекращении огня на Украине на 36 часов

Минобороны РФ заявило о прекращении огня на Украине на 36 часов

Минобороны Российской Федерации подтвердило, что в соответствии с поручением Владимира Путина российским войскам приказано ввести режим прекращения огня на 36 часов с 12:00 6 января до 24:00 7 января, передаёт РБК

Перемирие будет установлено по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине.

О поручении Путина министру обороны Сергею Шойгу по поводу прекращения огня на Украине на Рождество пресс-служба Кремля сообщила вечером 5 января. Ранее днем объявить перемирие в канун православного праздника призвал патриарх Кирилл. Это необходимо, чтобы верующие смогли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова, сказал глава РПЦ.

Украина не принимает предложение Путина о «рождественском перемирии». Об этом говорится в заявлении советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, сообщает eadaily.com

«Россия должна покинуть оккупированные территории — только тогда у нее начнется „временное перемирие“. Лицемерие оставьте себе», — заявил Подоляк.

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк назвал анонсированный Москвой режим прекращения огня «банальной уловкой» и счел, что в этом решении «нет ни малейшего желания» прекратить конфликт на Украине. «Не нужно реагировать на заведомо манипулятивные инициативы руководства России», — цитирует Подоляка УНИАН.

Глава СНБО Данилов: Украина не будет вести переговоров с РФ по рождественскому перемирию

Украина не собирается вести переговоры с российской стороной по предложенному президентом РФ Владимиром Путиным рождественскому перемирию. Об этом сообщил глава СНБО Украины Алексей Данилов в эфире «24 канала», передаёт mk.ru

«Режим прекращения огня? Ложь и лицемерие. Мы вас грызть будем в поющей тишине украинской ночи», — написал секретарь Совбеза Украины в «Твиттере», сообщает eadaily.com

Пушилин заявил, что Рождественское перемирие с Украиной не касается ответного огня, передаёт interfax.ru

Решение президента РФ Владимира Путина о рождественском перемирии касается прекращения инициативного огня или наступательных действий, ответный огонь будет, заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

"Решение касается прекращения инициативного огня или наступательных действий с нашей стороны. Но это не значит, что мы не будем отвечать на провокации противника! Или дадим хоть какой-то шанс врагу в эти праздничные часы улучшить свои позиции на линии соприкосновения", - говорится в заявлении Пушилина, распространенном в четверг его пресс-службой.

  • Вчера, 20:02
  • DTV
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