Международный центр спортивных исследований (CIES) составил список из 100 игроков с самой высокой трансферной стоимостью в футболе. Первое место рейтинга занял 19-летний полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Англии Джуд Беллингем с трансферной стоимостью €208,2 млн, сообщает kommersant.ru
CIES является независимой исследовательской и образовательной организацией, расположенной в Швейцарии.
Второе место в рейтинге CIES занимает английский нападающий и игрок «Манчестер Сити» Фил Фоден (€200,5 млн), тройку замыкает Мбаппе из «Пари Сен-Жермен» — €190,7 млн.