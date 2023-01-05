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Джуд Беллингем признан самым дорогим футболистом мира

Джуд Беллингем признан самым дорогим футболистом мира

Международный центр спортивных исследований (CIES) составил список из 100 игроков с самой высокой трансферной стоимостью в футболе. Первое место рейтинга занял 19-летний полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Англии Джуд Беллингем с трансферной стоимостью €208,2 млн, сообщает kommersant.ru

CIES является независимой исследовательской и образовательной организацией, расположенной в Швейцарии.

Второе место в рейтинге CIES занимает английский нападающий и игрок «Манчестер Сити» Фил Фоден (€200,5 млн), тройку замыкает Мбаппе из «Пари Сен-Жермен» — €190,7 млн.

Топ-10 игроков выглядит следующим образом:

Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд) — €208,2 млн;

Фил Фоден («Манчестер Сити») — €200,5 млн;

Килиан Мбаппе (ПСЖ) — €90,7 млн;

Винисиус Жуниор («Реал») — €190,5 млн;

Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — €174,9 млн;

Педри («Барселона») — €170,2 млн;

Гави («Барселона») — €147,6 млн;

Джамал Мусиала («Бавария») — €145,1 млн;

Йошко Гвардиол («Лейпциг») — €125,8 млн;

Федерико Вальверде («Реал») — €123,5 млн.
  • Вчера, 21:14
  • DTV
  • Просмотров: 40
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