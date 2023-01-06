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Эстония потратит на снос советских памятников миллион евро
Эстонское правительство выделит один миллион евро на войну с памятниками освободителям от нацизма, сообщает издание ERR. Причем кабмин не собирается останавливаться на этой сумме, сообщает mk.ru
Власти намерены за три месяца снести все оставшиеся памятники и архитектурные элементы, которые "прославляют советский режим", потому что, по их мнению, "памятники представляют опасность".
Требование уложиться в трехмесячный срок содержится в поправках к строительному кодексу, предложенных министерством юстиции на рассмотрение парламентариев.
- Сегодня, 10:06
- DTV
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