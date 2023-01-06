Dnestr.TV

 
0

Украина улучшила позицию в рейтинге армий мира

Украина улучшила позицию в рейтинге армий мира

Вооруженные силы Украины (ВСУ) поднялись на семь строчек и вошли в топ-15 сильнейших армий мира, обойдя Польшу, Израиль и Австралию. Об этом свидетельствует новый рейтинг, опубликованный порталом Global Firepower, сообщает lenta.ru

Сейчас Украина занимает 15 место в рейтинге, а год назад находилась на 22 строчке. Как отмечают авторы рейтинга, причиной для пересмотра оценки ВСУ стал их отпор России, а также выделенная Западом военная и финансовая помощь.

Россия сохранила 2 место в рейтинге. Первую строчку снова заняли Соединенные Штаты Америки, а третью — Китай.


Армия Молдовы заняла 143 место в мировом рейтинге Global Firepower Index 2023, оказавшись между Сомали и Бенином. Всего в рейтинге 145 стран.

Украина улучшила позицию в рейтинге армий мира

Как ожидается 6 января США объявят о выделении нового пакета помощи Украине. По словам пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера, новый пакет помощи будет включать американские боевые машины пехоты Bradley. По данным Associated Press, новый пакет военной помощи Киеву на сумму около 2,85 миллиарда долларов станет крупнейшим из пакетов военного оборудования, который Пентагон изъял из своих запасов для отправки на Украину.
  • Сегодня, 10:23
  • DTV
  • Просмотров: 20
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Бендерах показали документальный фильм "Мама для Юли ...
  • В Канаде разрешили однополые дуэты в парном катании и т ...
  • В Молдове готовятся поправки к Уголовному кодексу, пред ...
  • Задержан подозреваемый в убийстве тираспольской школьни ...
  • Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые ...
  • Молдова на 40-м месте в рейтинге самых сильных паспорто ...
  • Беляков: Российских миротворцев в Приднестровье пытаютс ...
  • Арбитражный суд ПМР аннулировал лицензии "Линксервиса ...
  • Внимание: фейки!
  • Почему сняли с должности спецпредставителя Украины по П ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Бендерах показали документальный фильм "Мама для Юли ...
  • В Канаде разрешили однополые дуэты в парном катании и т ...
  • В Молдове готовятся поправки к Уголовному кодексу, пред ...
  • Задержан подозреваемый в убийстве тираспольской школьни ...
  • Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые ...
  • Молдова на 40-м месте в рейтинге самых сильных паспорто ...
  • Беляков: Российских миротворцев в Приднестровье пытаютс ...
  • Арбитражный суд ПМР аннулировал лицензии "Линксервиса ...
  • Внимание: фейки!
  • Почему сняли с должности спецпредставителя Украины по П ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна